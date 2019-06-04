WWDC 2019一文看懂：iOS13黑化 MacPro尴尬

苹果今日凌晨在美国加州圣何塞的McEnery会议中心，举行了一年一度的全球开发者大会（WWDC2019）。
苹果的开场视频一向精彩，今年WWDC开场讲的就是开发者自己的故事。从想法的迸发，从付诸于实践，从重复测试到Bug修改，最终上架实现梦想........这就是每一个开发者或者是每一个程序员的梦想“while the world sleeps,you dream”。
苹果开场视频
苹果CEO蒂姆·库克在一段开场视频后登场，“欢迎大家来到WWDC 2019”。首先介绍的就是不痛不痒的TV OS。可以看作是该场发布会的一个餐前小点。
tV OS：听歌+玩游戏
库克首先就介绍了tvOS 13系统，称该系统可提供多用户支持，并且在这个系统之上构建的Apple Arcade和Apple TV+服务，将于今年秋季推出。
不仅如此，Apple Music将会在tV OS上提供个性化定制，同时还实现了将歌曲与歌词同步显示功能。
除了音乐功能外，游戏则是另一项重要升级。库克表示，tV OS将在正式版上线时推出100多款游戏，而且是完全没有广告或应用内购买的“免费游戏”。
为了将进一步提升游戏属性，苹果tv OShi还将支持更多的第三方游戏平台硬件，比如Xbox One S和PlayStation Dual Shock。
顿时听见台下一片欢呼声，可见免费游戏对于任何人来讲都是具有极大吸引力。紧接着库克带来watch OS 6，简直没有一点点防备。
watch OS：Apple Watch越来越独立
库克在台上引出watch OS，但是主讲人是苹果高管Kevin Lynch，他详细介绍了新watch OS 的详细信息，简单概括就是更独立。
在常规升级上：watch OS新增加了有声书服务，语音备忘录和计算器功能。 以及扩展了Runtime API，即应用程序可以持续保持对于活动数据的读取。另外还有一个音频API，即在屏幕上显示Pandora和Outcast。
健康功能更强大：升级到watch OS后，Apple Watch可实现如噪音探测器（它能监控周围的噪音，提示这环境可能对健康不利），另外还可以追踪女性生理周期等。同时以上数据将跟iOS的健康系统打通。
总而言之，就是脱离开iPhone之后，Apple Watch也能够“活”。这里指的就是App Store开进Apple Watch，直接从Watch安装应用。
当然，表带苹果也没有忘记更新，推出了好多款式。有兴趣的可以看看，毕竟玩表的乐趣就在于此。
餐前小点上完了！紧接着库克重新上台，WWDC第一道硬菜——iOS13来了。
iOS 13：彻底“黑化”
按照惯例，首先还是要用数据全方位展示一下iOS系统是多么的厉害。库克表示，目前iOS 12用户满意度为97％，安装率为85％。
随后苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi上台，开始介绍iOS13细节。当然还是要用数字直观体现一下iOS的变化：Face ID识别速度快了30％。应用程序体积减小50％，更新将减小60％，应用开启速度快2倍。
至于其他方面的升级和更新可概括为以下几点：
深色模式 Dark Mode：该模式下系统的整体配色也将会匹配黑色模式。并且在Dark Mode下，Apple Music出了会变“黑”之外，还支持滚动的全屏歌词。
重新设计的地图：引入全新的地图数据，新增实景显示。位置权限可以只需授权一次，可以使用Apple登录，更加安全的登陆隐私机制。
HomeKit：增强家庭摄像头的隐私保护，云端加密视频数据；快速将iPhone的声音内容放到 HomePod播放，HomePod 会响应不同人的声纹并且进行个性化定制（信息、语音备忘录等）。
相机方面：iOS 13中人像光照可以调节强度、距离，并且照片编辑器也增加更多功能，还可以进行视频的编辑，并拥有旋转摄像功能。此外，iOS 13将拥有全新的照片标签页，更清晰更方便的查找/查看模式，相册视频可实时预览（不用点开）。
Siri方面：它可以读出信息，还可以快速语音回复信息。AirPods可以语音分享，共享声音，比如两人可以再一部iPhone上看电影。Siri读出更长的一句话时，会通过机器学习获得更好的声音表现，展现出更像人在读文字的感受。
CarPlay：苹果官方称当前CarPlay的行业使用率达到90% ，此次为CarPlay带来了全新页面升级，并且支持第三方音乐应用。
是不是iOS13的消息还没来得及消化。没关系，苹果又表示今年退出一个新菜式“iPad OS”，接着吃。
iPad OS：注重轻量化办公
iPad诞生多年之后，终于在今年迎来了发展瓶颈，因此苹果急需要重新对iPad进行定位，所以库克宣布正式推出苹果第五大系统——iPad OS。该系统跟iOS不同的地方是，更倾向于贴合笔记本电脑的操作体验。
关于iPad OS系统个概括为以下几个特点：
多任务及多窗口：iPadOS支持应用多开分屏，应用浮动窗口可以切换多任务；包括备忘录、邮件等应用在内。经过适配后，在同一个应用上可以实现分屏使用，例如可以在查看其他电子邮件的同时撰写电子邮件。
文件管理器升级
新的文件管理器：iPadOS上的文件管理器可读取包括U盘、SD卡在内的外置存储，支持文件的压缩和解压。
手势操作进一步优化：支持多手势复制粘贴，如可以实现三指捏复制，三指扩粘贴。三指滑动即可撤销。
Safari浏览器支持完全桌面模式：iPad OS上的Safari浏览器可支持桌面模式，并支持触控操作，还内置下载管理器等。
Apple Pencil反应更灵敏：延迟从20ms降至 9ms，支持更全面的标注功能。
iPad OS发布之后，也预示该场发布会已开完一半，为了再次提升现场观众积极性，苹果终于带来了全新Mac Pro，只不过设计上相当尴尬。
新Mac Pro：密集恐惧症患者慎入
库克开场吊足了观众胃口，“Mac的满意度业界最高，“但对于Mac用户来说，还希望进一步推动电脑性能。所以我们要填补唯一的空缺，想要制造一个产品，让Mac变得更好，因而推出Mac Pro ”。
但是宣传视频一开，刚才还喧嚣的发布会，顿时鸦雀无声。直接上图：
苹果高管John Turnus开始上台介绍，全新Mac Pro的主要硬件配置：全新Mac Pro搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存，提供了两个Thunderbolt 3接口，两个USB-A插槽，以及最重要的PCIe插槽。
Mac Pro采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。由于英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，因此苹果为Mac Pro提供了一块1400W的电源。
然后就是秀性能环节，Mac Pro可以同时串流12 个4K画面，或3个8K画面，简直是堪称陆地最强。
好主机，更要搭配好的显示器。苹果推出Pro Display XDR显示器。硬件参数同样强悍：6K宽视角屏幕，对比度为1000000：1相较其他显示器高出25％，防眩光。最高1600尼特亮度。
接口上配有Thunderbolt 3，可以支持双显示设置（Mac Pro可以同时支持6个显示器）。
价格和发售日期：Mac Pro标准版：8核至强，32 GB内存，radeio 580X，256 SSD，售价5999美元（约合41415 元人民币）；Pro Display XDR显示屏售价4999美元（约合34507元人民币），支架额外花费1000美元（约合6902人民币）。
苹果：今年秋天上市。
看完了Mac Pro的图片之后如鲠在喉不吐不快，果真是苹果灵感来源于生活，又对生活予以升华。
好了最后mac OS压轴，首先就是iTunes彻底没了。
mac OS：iTunes被分拆 7月份公测
今年mac OS的命名为“Catalina”，这是靠近洛杉矶的一个小岛。据说这个名字还得到了加州相关部门的大力支持。
然后就是iTunes被分拆了：Apple Music、Apple Podcast以及Apple TV他们将共同承担起iTunes的重任。
Sidecar功能：这种情况先，iPad可以作为Mac的副屏幕，用户可以将iPad作为绘画板使用。
增强了辅助功能：让用户可以用语音完全控制mac和iOS设备。这将大大方便残障人士使用和控制电脑。
iPad和Mac进一步融合：苹果推出Project Catalyst计划，即iPad 应用可以轻松移植到 Mac，也就是应用只需要做一次开发，即可适用在 iPhone、iPad、Mac三个平台上。
苹果发布全新架构 Swift UI：几行代码就能写出一个带图的列表。苹果表示Swift UI支持全平台开发，七月份开始公开测试。
最后苹果表示，mac OS Catalina将在今天提供开发者内测版本，七月份开始公测，正式版将于秋季推送。
WWDC小插曲：苹果diss了所有人
库克现在越来越战斗，发布会上不忘吐槽竞争对手。在iOS13发布环节，库克就表示iOS 12的安装率已达85%，但Android 9目前只有10%。
到了讲解HomeKit安全性时，苹果高管则diss通过Facebook和Google SSO按钮登录不安全，而“通过苹果登录”使用Face ID则不泄露任何个人信息。因为应用可以请求信息，可以选择隐藏你的电子邮件，Apple会发送一个随机地址转发到你的电子邮件，你可以随时禁用这些随机电子邮件。
简单总结WWDC2019
首先是WWDC 2019时间超长，将近2个半小时。从以上内容看，苹果超长发布会的原因，也是因为想要讲的东西太多了，同时也预示着软件服务对于苹果也越来越重要。
其次，iPad OS发布以及iPad和Mac应用打通说明苹果正在完成内部融合。这样做的好处一个是对iPad来讲偏向轻量化办公的定位将再一次延长该产品商业寿命；另一方面对于Mac来讲它在硬件上有了搭载A系列处理器的可能，未来苹果将用一个系统一款处理器打通全产品线。让生态和硬件产品的关联度更高。从而开发者和用户更难逃离。
最后一点纯属个人相反，就是那个主打高端定位的Mac Pro产品硬件上没毛病，售价上因为是苹果logo我也能忍，就是这设计。。。。。。设计无语。。。。如果真给设计师找个理由，那就是美观败给了实用。
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