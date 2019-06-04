WWDC 2019一文看懂：iOS13黑化 MacPro尴尬

苹果今日凌晨在美国加州圣何塞的McEnery会议中心，举行了一年一度的全球开发者大会（WWDC2019）。

苹果的开场视频一向精彩，今年WWDC开场讲的就是开发者自己的故事。从想法的迸发，从付诸于实践，从重复测试到Bug修改，最终上架实现梦想........这就是每一个开发者或者是每一个程序员的梦想“while the world sleeps,you dream”。



苹果开场视频

苹果CEO蒂姆·库克在一段开场视频后登场，“欢迎大家来到WWDC 2019”。首先介绍的就是不痛不痒的TV OS。可以看作是该场发布会的一个餐前小点。

tV OS：听歌+玩游戏



库克介绍tV OS

库克首先就介绍了tvOS 13系统，称该系统可提供多用户支持，并且在这个系统之上构建的Apple Arcade和Apple TV+服务，将于今年秋季推出。



Apple Music将会在tV OS上提供个性化定制

不仅如此，Apple Music将会在tV OS上提供个性化定制，同时还实现了将歌曲与歌词同步显示功能。



游戏则是tV OS的另一项重要升级

除了音乐功能外，游戏则是另一项重要升级。库克表示，tV OS将在正式版上线时推出100多款游戏，而且是完全没有广告或应用内购买的“免费游戏”。

为了将进一步提升游戏属性，苹果tv OShi还将支持更多的第三方游戏平台硬件，比如Xbox One S和PlayStation Dual Shock。

顿时听见台下一片欢呼声，可见免费游戏对于任何人来讲都是具有极大吸引力。紧接着库克带来watch OS 6，简直没有一点点防备。

watch OS：Apple Watch越来越独立



watch OS来了

库克在台上引出watch OS，但是主讲人是苹果高管Kevin Lynch，他详细介绍了新watch OS 的详细信息，简单概括就是更独立。



watch OS常规升级

在常规升级上：watch OS新增加了有声书服务，语音备忘录和计算器功能。 以及扩展了Runtime API，即应用程序可以持续保持对于活动数据的读取。另外还有一个音频API，即在屏幕上显示Pandora和Outcast。







watch OS的其他功能升级和数据信息同步

健康功能更强大：升级到watch OS后，Apple Watch可实现如噪音探测器（它能监控周围的噪音，提示这环境可能对健康不利），另外还可以追踪女性生理周期等。同时以上数据将跟iOS的健康系统打通。



总而言之，就是脱离开iPhone之后，Apple Watch也能够“活”。这里指的就是App Store开进Apple Watch，直接从Watch安装应用。

当然，表带苹果也没有忘记更新，推出了好多款式。有兴趣的可以看看，毕竟玩表的乐趣就在于此。



更多Apple Watch 3表带更新和表盘更新

餐前小点上完了！紧接着库克重新上台，WWDC第一道硬菜——iOS13来了。

iOS 13：彻底“黑化”

按照惯例，首先还是要用数据全方位展示一下iOS系统是多么的厉害。库克表示，目前iOS 12用户满意度为97％，安装率为85％。



iOS12安装率为85％

随后苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi上台，开始介绍iOS13细节。当然还是要用数字直观体现一下iOS的变化：Face ID识别速度快了30％。应用程序体积减小50％，更新将减小60％，应用开启速度快2倍。



应用开启速度快2倍

至于其他方面的升级和更新可概括为以下几点：





iOS的Dark Mode模式来了

深色模式 Dark Mode：该模式下系统的整体配色也将会匹配黑色模式。并且在Dark Mode下，Apple Music出了会变“黑”之外，还支持滚动的全屏歌词。



Apple Music支持滚动的全屏歌词

重新设计的地图：引入全新的地图数据，新增实景显示。位置权限可以只需授权一次，可以使用Apple登录，更加安全的登陆隐私机制。







iOS13地图功能升级

HomeKit：增强家庭摄像头的隐私保护，云端加密视频数据；快速将iPhone的声音内容放到 HomePod播放，HomePod 会响应不同人的声纹并且进行个性化定制（信息、语音备忘录等）。



HomeKit云端加密功能

相机方面：iOS 13中人像光照可以调节强度、距离，并且照片编辑器也增加更多功能，还可以进行视频的编辑，并拥有旋转摄像功能。此外，iOS 13将拥有全新的照片标签页，更清晰更方便的查找/查看模式，相册视频可实时预览（不用点开）。



iOS 13相机和照片功能升级

Siri方面：它可以读出信息，还可以快速语音回复信息。AirPods可以语音分享，共享声音，比如两人可以再一部iPhone上看电影。Siri读出更长的一句话时，会通过机器学习获得更好的声音表现，展现出更像人在读文字的感受。



Siri方面升级



CarPlay支持更多第三方应用

CarPlay：苹果官方称当前CarPlay的行业使用率达到90% ，此次为CarPlay带来了全新页面升级，并且支持第三方音乐应用。



是不是iOS13的消息还没来得及消化。没关系，苹果又表示今年退出一个新菜式“iPad OS”，接着吃。

iPad OS：注重轻量化办公

iPad诞生多年之后，终于在今年迎来了发展瓶颈，因此苹果急需要重新对iPad进行定位，所以库克宣布正式推出苹果第五大系统——iPad OS。该系统跟iOS不同的地方是，更倾向于贴合笔记本电脑的操作体验。

关于iPad OS系统个概括为以下几个特点：



iPadOS支持应用多开分屏

多任务及多窗口：iPadOS支持应用多开分屏，应用浮动窗口可以切换多任务；包括备忘录、邮件等应用在内。经过适配后，在同一个应用上可以实现分屏使用，例如可以在查看其他电子邮件的同时撰写电子邮件。



文件管理器升级

新的文件管理器：iPadOS上的文件管理器可读取包括U盘、SD卡在内的外置存储，支持文件的压缩和解压。



可读取包括U盘

手势操作进一步优化：支持多手势复制粘贴，如可以实现三指捏复制，三指扩粘贴。三指滑动即可撤销。

Safari浏览器支持完全桌面模式：iPad OS上的Safari浏览器可支持桌面模式，并支持触控操作，还内置下载管理器等。



Apple Pencil反应更灵敏

Apple Pencil反应更灵敏：延迟从20ms降至 9ms，支持更全面的标注功能。



iPad OS值得期待

iPad OS发布之后，也预示该场发布会已开完一半，为了再次提升现场观众积极性，苹果终于带来了全新Mac Pro，只不过设计上相当尴尬。

新Mac Pro：密集恐惧症患者慎入



库克开场吊足了观众胃口

库克开场吊足了观众胃口，“Mac的满意度业界最高，“但对于Mac用户来说，还希望进一步推动电脑性能。所以我们要填补唯一的空缺，想要制造一个产品，让Mac变得更好，因而推出Mac Pro ”。



但是宣传视频一开，刚才还喧嚣的发布会，顿时鸦雀无声。直接上图：







密集恐惧症慎看 这谁扛得住

苹果高管John Turnus开始上台介绍，全新Mac Pro的主要硬件配置：全新Mac Pro搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存，提供了两个Thunderbolt 3接口，两个USB-A插槽，以及最重要的PCIe插槽。

Mac Pro采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。由于英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，因此苹果为Mac Pro提供了一块1400W的电源。

然后就是秀性能环节，Mac Pro可以同时串流12 个4K画面，或3个8K画面，简直是堪称陆地最强。



苹果推出Pro Display XDR显示器

好主机，更要搭配好的显示器。苹果推出Pro Display XDR显示器。硬件参数同样强悍：6K宽视角屏幕，对比度为1000000：1相较其他显示器高出25％，防眩光。最高1600尼特亮度。

接口上配有Thunderbolt 3，可以支持双显示设置（Mac Pro可以同时支持6个显示器）。



苹果推出Pro Display XDR显示器

价格和发售日期：Mac Pro标准版：8核至强，32 GB内存，radeio 580X，256 SSD，售价5999美元（约合41415 元人民币）；Pro Display XDR显示屏售价4999美元（约合34507元人民币），支架额外花费1000美元（约合6902人民币）。

苹果：今年秋天上市。

看完了Mac Pro的图片之后如鲠在喉不吐不快，果真是苹果灵感来源于生活，又对生活予以升华。



哈哈哈哈

好了最后mac OS压轴，首先就是iTunes彻底没了。



mac OS：iTunes被分拆 7月份公测

今年mac OS的命名为“Catalina”，这是靠近洛杉矶的一个小岛。据说这个名字还得到了加州相关部门的大力支持。



iTunes被分拆了

然后就是iTunes被分拆了：Apple Music、Apple Podcast以及Apple TV他们将共同承担起iTunes的重任。

Sidecar功能：这种情况先，iPad可以作为Mac的副屏幕，用户可以将iPad作为绘画板使用。

增强了辅助功能：让用户可以用语音完全控制mac和iOS设备。这将大大方便残障人士使用和控制电脑。



iPad和Mac进一步融合

iPad和Mac进一步融合：苹果推出Project Catalyst计划，即iPad 应用可以轻松移植到 Mac，也就是应用只需要做一次开发，即可适用在 iPhone、iPad、Mac三个平台上。

苹果发布全新架构 Swift UI：几行代码就能写出一个带图的列表。苹果表示Swift UI支持全平台开发，七月份开始公开测试。



苹果发布全新架构 Swift UI

最后苹果表示，mac OS Catalina将在今天提供开发者内测版本，七月份开始公测，正式版将于秋季推送。

WWDC小插曲：苹果diss了所有人

库克现在越来越战斗，发布会上不忘吐槽竞争对手。在iOS13发布环节，库克就表示iOS 12的安装率已达85%，但Android 9目前只有10%。



库克现在越来越战斗

到了讲解HomeKit安全性时，苹果高管则diss通过Facebook和Google SSO按钮登录不安全，而“通过苹果登录”使用Face ID则不泄露任何个人信息。因为应用可以请求信息，可以选择隐藏你的电子邮件，Apple会发送一个随机地址转发到你的电子邮件，你可以随时禁用这些随机电子邮件。

简单总结WWDC2019

首先是WWDC 2019时间超长，将近2个半小时。从以上内容看，苹果超长发布会的原因，也是因为想要讲的东西太多了，同时也预示着软件服务对于苹果也越来越重要。

其次，iPad OS发布以及iPad和Mac应用打通说明苹果正在完成内部融合。这样做的好处一个是对iPad来讲偏向轻量化办公的定位将再一次延长该产品商业寿命；另一方面对于Mac来讲它在硬件上有了搭载A系列处理器的可能，未来苹果将用一个系统一款处理器打通全产品线。让生态和硬件产品的关联度更高。从而开发者和用户更难逃离。

最后一点纯属个人相反，就是那个主打高端定位的Mac Pro产品硬件上没毛病，售价上因为是苹果logo我也能忍，就是这设计。。。。。。设计无语。。。。如果真给设计师找个理由，那就是美观败给了实用。

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