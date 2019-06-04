早报：密集恐惧警告 苹果发布新一代Mac Pro

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今天凌晨的WWDC苹果开发者大会有谁熬夜看了？没想到苹果居然发布了新硬件！



苹果发布新一代Mac Pro “垃圾桶”变“蜂窝煤”





今天凌晨的WWDC上，除了iOS 13、iPadOS、macOS Catalina这些意料中的软件产品发布外，多年没有后续的“垃圾桶”Mac Pro也终于升级成了“蜂窝煤”，发布全新一代。

全新Mac Pro搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存，提供了两个Thunderbolt 3接口，两个USB-A插槽，以及最重要的PCIe插槽。

Mac Pro采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。Mac Pro可以同时串流12个4K画面，或3个8K画面。

与Mac Pro一同发布的还有苹果6K显示器，点击这里详看WWDC2019最全盘点。

传今年新iPhone的存储容量最低128GB





Slashleaks的贡献者Sudhanshu Ambhore在周一的一条推文中表示，今年的新iPhone的存储容量将从128GB起跳，这包括传说中的iPhone XI系列和iPhone XIR，这几乎可以确定新一代的iPhone“乞丐版”都不会便宜了。

关于iPhone XI的新闻还真的不少，不过下面这条有点悲催。

iPhone XI的OLED面板生产线暂停运营





据韩媒报道，由于技术故障，LG暂停了其E6-1生产线的运营，该生产线将于今年晚些时候为iPhone XI生产OLED显示器。不过分析称E6-1生产线的停运不会对iPhone XI产生重大影响：只是LG的E6-2生产线得提前于计划启用了。

除了苹果之外，另一个手机界的巨头三星也有了新的动作。

AMD与三星达成合作 共同研发高性能移动GPU





AMD和三星电子宣布达成战略合作伙伴关系，根据合作内容，AMD将把基于最近宣布的、高度可扩展的RDNA图形架构的可定制图形IP向三星授权，三星可将其用于移动设备产品，三星则向AMD支付技术许可费和版税。

下面仍然是一条手机公司的新闻，小米似乎对自己的未来很有信心。

小米宣布回购1103万股B类股票





小米集团发布公告称，公司于公开市场购回1102.94万股B类股份，平均价为每股B类股份约9.0492港元。公告称，董事会认为，于现况下进行股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。

说到在香港上市的小米，现在传闻另一家国内巨头将重新回到港股上市。

阿里或计划重新回归港股上市





据彭博社报道，阿里巴巴控股集团正计划在香港二次上市，目标筹集 200 亿美元资金。据消息人士透露，阿里正在与自己的财务顾问合作，拟定最终的交易细节，并要求严格保密。根据计划，阿里最早可能在今年下半年递交上市申请。

微软双屏Surface产品曝光





据The Verge报道，微软近日在公司的一次内活动上播放了一段全新Surface和一个双屏原型设备的视频。有人猜测着与之前传闻中的开发代号为Centaurus的双屏设备有关，微软已经为该设备准备了两年左右的时间。

被曝光未来动向的可不仅仅是微软，英特尔的新处理器也有了发售日。

曝英特尔桌面级Ice Lake处理器11月驾到





英特尔在台北电脑展上正式发布了10nm工艺的Ice Lake十代酷睿处理器，但在桌面级的处理器并未提及。不过英特尔的某合作伙伴透露，英特尔将在今年11月升级到新一代Comet Lake-U系列处理器，只是整机零售上市还要再等。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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