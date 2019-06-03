中关村在线消息：北京时间6月3日，近日中兴通讯高级副总裁刘健出席了在澳门举行的第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛。论坛上刘健进行了主题演讲，并表示中兴一直致力于5G技术的研发，目前已经与全球40多家运营商达成了合作协议。



中兴与全球运营商展开5G合作：多达40多家

刘健还提到，中兴的5G标准必要专利超过1200件，5G战略布局专利3500件。目前，中兴通讯一方面正在积极与全球运营商合作开展5G试验和组网建设，另一方面，也在与各行业企业开展合作，针对不同场景下的应用展开探索。

上周的时候，中兴通讯与腾讯正式签署了5G合作备忘录，并将成立联合创新实验室。双方表示将加强5G网络技术与应用创新与合作，共同推进中国5G行业的快速发展。

本次中兴与腾讯的合作将基于统一的移动边缘计算技术架构进行设计和研发，并联合运营商开展云游戏、视频、直播、行业应用等5G试点，满足10ms低时延、百兆带宽的业务需求。双方还表示5G联合创新实验室将在在5G边缘计算、网络切片、QoS加速、网络能力开放等领域展开深入研究与合作。

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