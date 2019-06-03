晚报：iPhone11就长这样 传5G牌照本周发

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果有望发布AR设备 就在今夜WWDC19

按照以往惯例，苹果并不会在WWDC开发者硬件产品，不过今年却略有不同。外媒爆料，表示苹果此前曾有意在2019到2020年之间公开AR设备，而本次WWDC大会就是一个不错的机会。



传苹果即将发布AR设备：就在WWDC大会

据了解，苹果正在考虑打破此前的传统，在WWDC大会上公开这款AR产品。此前人们都在传言苹果正在研发AR眼镜或者头盔产品。不过随着时间的推移，有关这款产品的传言越来越少。随着WWDC的即将召开，类似的传言开始卷土重来。

此外，昨日，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在球WWDC奖学金得主小型交流会上表示：“苹果认为AR（增强现实）会是未来10年非常重要的技术”。

Z点评：大伙儿来猜猜，苹果是会发布AR设备呢，还是仅是关于AR软件方面的提升呢？

开放NFC功能权限 iOS13预测汇总



近日国外科技博客9to5mac报道，苹果即将在今天召开的WWDC中公布更多的有关iOS 13系统的消息。有消息显示，iOS 13将解放更多的权限，尤其是NFC功能。



iOS 13将进一步开放权限：NFC用户有福了

据了解，苹果计划让第三方开发者能够完全有访问iPhone中NFC芯片的权限。开放权限之后，开发者可以扩展更多的与NFC有关的使用场景，这样既对用户有益处也提升了应用的使用效率。除了开放NFC权限之外，Siri语音助手的功能也在开放权限的序列之中。

此外，根据iOS 13的首个系统截图显示，新系统内的确拥有深色模式，同时主屏上的Dock变成深色，用户要开启深色模式，仅需直接在设置中选用就可以，对于深色模式来说，OLED屏的iPhone会值得期待，启用后能够提高续航能力。

此外，深色模式下的音乐App是用全黑色背景显示的，同时新系统下在屏幕截图后出现的界面，下方拥有更多工具，这能更方便用户对截图进行标注或调整等。

此前曾有消息，查找iPhone和查找朋友将被整合在一起，根据曝光的系统截图显示，这项和合二为一的应用命名为Find My。

最后苹果为iOS 13中加入了新提醒事项App，例如今天、计划、旗标与全部有独立按钮，同时还有更大的侧栏，并且提醒事项也采用了新设计。

Z点评：啥也别猜了，等晚上就知道了。

工信部近期将发布5G拍照 传最快本周

今日，据新华社消息，工业和信息化部即将于近期发放5G商用牌照。现在又有业内一些权威人士分析，5G试商用牌照很有可能会在本周发放。而此前业界曾有传言称5G试商用的牌照将在9月份以后才会发放。



5G来了！工信部近期将发放5G商用牌照

此前，工信部部长苗圩在博鳌论坛上透露，有望在今年发放5G牌照，提早建设5G基站为以后商用做准备。

苗圩表示，将根据终端成熟情况在今年适时发放5G牌照，不过大规模商用还需要给企业一点时间，因此先在全国范围内把5G网络的基站建立起来，为大规模的商用提供基础条件。

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

Z点评：5G牌照要下放了，是不是该琢磨换个5G手机了？

罗永浩出质锤子科技股权：猎户星空接盘

根据天眼查数据显示，5月31日的时候锤子科技新增了四条股权出质信息。此次股权出质人为罗永浩，主要出质给了四家公司，其中猎户星空为猎豹科技旗下子公司。



天眼查显示罗永浩出质的锤子科技股权由猎户星空接盘

据了解，此次罗永浩股权质权人分别为深圳市天河星供应链有限公司、北京猎户星空科技有限公司、上海维服信息技术有限公司以及佛山冰火电子商务有限公司，其中猎户星空是猎豹移动旗下人工智能子公司，最大股东为傅盛。

本周六的时候，锤子科技CEO罗永浩在凌晨发微博，感慨自己当年在手机前摄投入的心血和精力，结合昨天下午的那段视频，有人猜测老罗是否有新机的动作了。

罗永浩在微博中称：“给两个手机，两个 TNT，一个 iPad 和两个 MAC 的前摄都贴上专用的贴纸之后，想起当年为前摄投入的心血和精力，百感交集…… ”

Z点评：老罗的锤子已经成了一个空壳。

小米大跌逾5%创上市来新低 雷军继续增持

今日小米港股股价继续下跌，截止发稿时，其盘中下跌6.37%，报8.97港元，创自去年7月份上市以来新低，并较发行价17港元下跌了47.2%。



小米大跌逾5%创上市来新低 雷军继续增持

小米股价5月29日以来，小米连续4个交易日股价下跌。截止目前其盘中下跌5.11%，报9.04港元，创上市以来新低。小米目前总市值约2154亿元。

为了提振市场信心，小米早前还宣布了股票回购政策。小米集团在短短几天内进行了3次回购。据统计，小米集团三次合计回购了约1997万股股票，共斥资近2亿港元。

最近香港联交所披露文件显示，雷军上周一（5月27日）在场外获赠7909.8万股小米B类股，交易性质为“交还股份或债权证的权利”，交易完成后，雷军最新持有约23.7亿股“一股一票 ”B类股，股权由13.21%提升至13.67%．公司年报显示，雷军另持有42.95亿股“一股十票”的A类股份。

业绩方面，小米一季度利润高于市场预期。5月份出炉的季报显示，今年第一季度，公司共实现收入人民币438亿元，同比增长27%；经调整利润21亿元，同比增长22%。

Z点评：可以影响股票的因素太多了，咱们看看就好了。

IEEE发声明：解除对华为员工编辑和评审限制

IEEE官方通过官方微信公众号发表最新声明，宣布已经向美国商务部要求就出口管制条例在IEEE出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE已收到相关说明。同时并做出决定，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。



IEEE声明：解除对华为员工编辑和同行评审限制

根据IEEE发的声明信息显示，目前华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。同时IEEE还在声明中强调“所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁”。

对于早前限制“华为及其子公司的员工参与出版物评审和编辑工作”的决定，IEEE方面也做出了解释，“我们此前限制性的做法完全是为了保护我们的志愿者和会员，规避相关的法律风险。在我们收到相关说明后，法律风险得以解除”。

最后IEEE表示，我们由衷地感谢来自世界各地的会员和志愿者向IEEE提出的问题和意见，同时也感谢大家耐心等待我们处理好这一复杂的法律情况。

Z点评：科学是无国界的。IEEE内部少数人这么做，打脸。

英飞凌宣布101亿美元收购塞普拉斯半导体

今日早些时候，据消息人士透露，德国芯片制造商英飞凌将收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体，收购价格接近百亿美元。现在这一消息得到了确认。



英飞凌宣布101亿美元收购塞普拉斯半导体

现在，英飞凌(infineno)表示，已同意收购赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)，此次交易对赛普拉斯的估值为90亿欧元(约合101亿美元)。

英飞凌称，赛普拉斯的加入将使得英飞凌加强对结构性增长动力的聚焦，服务于更广泛应用。

目前，赛普拉斯董事会和英飞凌监事会已经批准了这笔交易，预计将在2019年底或2020年初完成。

Z点评：过去五年，半导体行业重新洗牌，英飞凌基本在旁观，现在终于开始行动了。

传新iPhone将在9月12日发布：有三款机型

近日，外媒援引来自上游产业链的消息称，苹果将在7月份开始试产新款iPhone手机，在8月份开始大规模量产，预计发布时间会在9月12日左右。



网曝新iPhone渲染图

根据目前已经曝光的消息，今年新iPhone依旧是三款，2019款iPhone XR，iPhone XI以及iPhone XI Max，上述三款机型在外观设计上会有重大改变，也就是采用后置三摄设计。至于其他方面，则变化不大。即新款iPhone正面依然采用刘海屏的方案，边框厚度也无明显变化。



新iPhone将搭载后置三摄

配置方面，三款新iPhone的处理器将升级为A13。同时虽然相机升级为三摄，但是三颗镜头的像素都是1200万，仅仅是在前代的基础上，增加了一颗超广角镜头。

除此之外，还有消息称今年的三款新iPhone都支持无线反向充电功能，并且配备18W USB-C电源适配器和Lightning转USB Type-C数据线。

早前援引自9To5Mac报道，2019年苹果新iPhone已经出现在了欧亚经济委员会数据库中，型号为A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。



预计A2111，A2161，A2215三个型号是iPhone XR继承者，其他型号则是iPhone 11和iPhone 11 Max。

Z点评：已经6月份了，iPhone这样的后置三摄设计，大伙儿做好心理准备了吗？

屏下摄像头来袭 林斌曝光小米9隐视屏版

今天，小米总裁林斌在其微博上曝光了小米9屏下摄像头版的视频。从视频中可以看出，整机正面一体性很强。小米手机官方表示该前置方案为“隐视屏”。



小米总裁林斌在其微博上曝光了小米9屏下摄像头版上手视频

林斌表示，这个视频是在上个月（5月）录制的。小米官方称该方案为“隐视屏”。

从视频中可以看到，小米9屏下摄像头版的正面没有为摄像头留出开口，正面一体性很强，也没有升降式的前置摄像头结构。

此外，根据小米手机官方微博的说法，屏下摄像头区域的屏幕的阴极和阳极面板是透明的，这就能保证光线能被摄像头的元件接收。官方表示“隐视屏是前置相机和全面屏最和谐的的共存方式”。

Z点评：看来我们很快就能迎来“真全面屏”的时代了。

中兴与全球运营商展开5G合作：多达40多家

近日，中兴通讯高级副总裁刘健出席了在澳门举行的第十届国际基础设施投资与建设高峰论坛。论坛上刘健进行了主题演讲，并表示中兴一直致力于5G技术的研发，目前已经与全球40多家运营商达成了合作协议。



中兴与全球运营商展开5G合作：多达40多家

刘健还提到，中兴的5G标准必要专利超过1200件，5G战略布局专利3500件。目前，中兴通讯一方面正在积极与全球运营商合作开展5G试验和组网建设，另一方面，也在与各行业企业开展合作，针对不同场景下的应用展开探索。

上周的时候，中兴通讯与腾讯正式签署了5G合作备忘录，并将成立联合创新实验室。双方表示将加强5G网络技术与应用创新与合作，共同推进中国5G行业的快速发展。

Z点评：随着5G发放牌照日期的临近，相信5G很快就会走进我们的生活。

中国计算机学会:鉴于IEEE已修正错误 将恢复合作

中国计算机学会（CCF）通过官方微信公号发布最新声明称，鉴于IEEE已经修正了其错误，CCF恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。



中国计算机学会:鉴于IEEE已修正错误 将恢复交流合作

早前，CCF发表声明，对IEEE下属的通信学会(ComSoc)禁止来自华为的员工参加审稿等学术评价活动的行为，CCF将赞同于IEEE合作，并建议CCF的会员远离可能造成不平等的、背离学术本质的活动。

现在，鉴于IEEE已经修正了其错误，恢复了华为的员工参加审稿等学术评价活动。于是CCF表示，恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

同时CCF称，秉承“会员构成、会员治会、为会员服务”的理念，在过去的十多年中取得了长足的发展，深得业界的尊重和会员的高度认可，在中国的计算技术领域具有广泛的影响力，它还和若干有影响力的国际组织保持密切的合作关系。

Z点评：知错能改，善莫大焉。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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