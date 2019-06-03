中关村在线消息：北京时间6月3日，近日有网友发现，工信部网站中荣耀20系列信息进行了更新，更新后的荣耀20系列新增了12GB内存版本。也就是说，荣耀计划在国行版的荣耀20系列中推出性能更加强劲的版本。



荣耀20系列工信部信息更新 新增12GB版本

荣耀20系列搭载了6.26英寸魅眼屏，前置摄像头位于正面左上角，摄像头开孔4.5mm，这也是全球最小的屏下摄像头。参数上，荣耀20系列的魅眼全视屏，屏幕分辨率为2340*1080，屏占比高达91.7%。荣耀20 PRO的背部采用四曲面3D玻璃设计，提供两种颜色：蓝水翡翠版和幻夜星河版。荣耀20提供“幻影蓝”、“幻夜黑”、“冰岛白”三款经典配色。

配置上，荣耀20系列搭载了麒麟980旗舰处理器，全系标配8GB LPDDR4x大运存，最高256GB UFS2.1闪存版本可以选择。此外荣耀20还搭载了GPU Turbo3.0技术，适配国内60款游戏，SoC功耗平均下降10%，进一步提升手机性能，游戏运行保持在接近满帧的状态，画面更加稳定流畅。

革命性的方舟编译器也并未缺席，荣耀表示通过方舟编译器，性能进行全面的提升，应用执行效率提升29%，系统操作流畅度提升24%，系统响应提升44%，三方应用操作流畅度提升60%。

拍照方面，荣耀20 PRO采用4800万像素全焦段AI四摄，包括4800万像素高清主镜头、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦镜头以及一颗200万像素独立微距镜头。

售价方面，荣耀20 8GB+128GB价格为2699元，8GB+256GB价格为2999元，荣耀20 6月1日10:18首销。荣耀20 PRO 8GB+128GB价格为3199元，8GB+256GB价格为3499元。荣耀20 ProX MOSCHINO 联名版价格3799元。

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