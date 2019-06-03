中关村在线消息：北京时间6月3日，据新华社消息，工业和信息化部即将于近期发放5G商用牌照。这也意味着，中国的5G商用化进程已经到了一个比较深入的程度。



5G来了！工信部近期将发放5G商用牌照

此前，工信部部长苗圩在博鳌论坛上透露，有望在今年发放5G牌照，提早建设5G基站为以后商用做准备。

苗圩表示，将根据终端成熟情况在今年适时发放5G牌照，不过大规模商用还需要给企业一点时间，因此先在全国范围内把5G网络的基站建立起来，为大规模的商用提供基础条件。

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

早前消息称，中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。

至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

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