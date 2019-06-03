中关村在线消息：今日小米港股股价继续下跌，截止发稿时，其盘中下跌6.37%，报8.97港元，创自去年7月份上市以来新低，并较发行价17港元下跌了47.2%。



小米大跌逾5%创上市来新低 雷军继续增持

小米股价5月29日以来，小米连续4个交易日股价下跌。截止目前其盘中下跌5.11%，报9.04港元，创上市以来新低。小米目前总市值约2154亿元。

为了提振市场信心，小米早前还宣布了股票回购政策。小米集团在短短几天内进行了3次回购。1月17日，小米集团通过公开市场回购614万股B类股份，均价9.7625港元，耗资约5994万港元。一天之后，小米集团再次在公开市场回购984.96万股B类股份，回购总额近1亿港元。1月22日，小米集团披露第三次回购，此次共回购398.26万B类股份，耗资3998.93万港元。据统计，小米集团三次合计回购了约1997万股股票，共斥资近2亿港元。

最近香港联交所披露文件显示，雷军上周一（5月27日）在场外获赠7909.8万股小米B类股，交易性质为“交还股份或债权证的权利”，交易完成后，雷军最新持有约23.7亿股“一股一票 ”B类股，股权由13.21%提升至13.67%．公司年报显示，雷军另持有42.95亿股“一股十票”的A类股份。

业绩方面，小米一季度利润高于市场预期。5月份出炉的季报显示，今年第一季度，公司共实现收入人民币438亿元，同比增长27%；经调整利润21亿元，同比增长22%。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米大跌逾5%创上市来新低 雷军继续增持http://news.zol.com.cn/718/7184236.html