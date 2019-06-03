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    传新iPhone将在9月12日发布：共三款机型

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：外媒援引来自上游产业链的消息称，苹果将在7月份开始试产新款iPhone手机，在8月份开始大规模量产，预计发布时间会在9月12日左右。

    产业链预测新iPhone将会在9月12日发布
    网曝新iPhone渲染图

    根据目前已经曝光的消息，今年新iPhone依旧是三款，2019款iPhone XR，iPhone XI以及iPhone XI Max，上述三款机型在外观设计上会有重大改变，也就是采用后置三摄设计。至于其他方面，则变化不大。即新款iPhone正面依然采用刘海屏的方案，边框厚度也无明显变化。

    产业链预测新iPhone将会在9月12日发布
    新iPhone将搭载后置三摄

    配置方面，三款新iPhone的处理器将升级为A13。同时虽然相机升级为三摄，但是三颗镜头的像素都是1200万，仅仅是在前代的基础上，增加了一颗超广角镜头。

    产业链预测新iPhone将会在9月12日发布
    新iPhone将支持无线反向充电功能

    除此之外，还有消息称今年的三款新iPhone都支持无线反向充电功能，并且配备18W USB-C电源适配器和Lightning转USB Type-C数据线。

    早前援引自9To5Mac报道，2019年苹果新iPhone已经出现在了欧亚经济委员会数据库中，型号为A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。

    预计A2111，A2161，A2215三个型号是iPhone XR继承者，其他型号则是iPhone 11和iPhone 11 Max。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传新iPhone将在9月12日发布：共三款机型http://news.zol.com.cn/718/7184168.html

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