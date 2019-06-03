中关村在线消息：北京时间6月3日，今天上午波音公司对外发布声明，包括波音737MAX这一出现了极大安全问题的机型之外，波音737系列飞机机翼的某些零部件并不符合生产标准，需要进行大规模的更换。



波音承认737MAX存在零件问题 机翼不符合标准

波音公司也表示他们将与各大航空公司进行沟通，建议他们对737系列飞机有关零部件进行检查。如这些航空公司发现问题，应更换零部件后才能将飞机重新投入使用。

波音公司日前宣布放弃2019年财测，称737 MAX的产量降低迄今已给公司带来至少10亿美元的损失。波音表示，先前公布的2019年财测并没有反映737 Max事件的影响，由于737 Max复飞的时间和状况仍不确定，因此会在未来发布新的财测。

波音表示737 MAX的产量降迄今已给公司带来至少10亿美元的损失，但波音受此次事件的影响远不止于此。据悉，自埃航坠机事件以来，波音股价下跌约10%，市值蒸发了近250亿美元。

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