    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：三星此前一直有和漫威合作推出的定制手机以及手机壳，只不过一直是面向Galaxy S系列旗舰款推出的。此次，三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳。

    三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳
    三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳

    这次推出的是三款机型分别是三星Galaxy A40、A50和A70。推出的手机壳有蜘蛛侠、钢铁侠、美国队长以及复仇者联盟共四款主题。当用户将定制的手机壳套上之后，Galaxy Friends App会自动启动，用户可以通过该软件下载每个背盖专属桌面主题和动态壁纸

    早在今年上半年，三星就已经和漫威合作推出一系列漫威英雄专属配件，包括S10系列智能手机壳、Galaxy Watch Active专属表带、以及适用于Galaxy Buds保护壳等。

    三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳
    S10系列智能手机壳

    这四款在A系列三款机型上推出漫威英雄手机壳的售价为29.9欧元（约合人民币231元），专门为Galaxy S系列量身定制的价格最高为35欧元（约合人民币270元）。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳http://news.zol.com.cn/718/7184041.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7184041.html report 761 中关村在线消息：三星此前一直有和漫威合作推出的定制手机以及手机壳，只不过一直是面向Galaxy S系列旗舰款推出的。此次，三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳。三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳这次推出的是三款机型分别是三星Galaxy A40、A50和A...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品