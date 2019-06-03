三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳

中关村在线消息：三星此前一直有和漫威合作推出的定制手机以及手机壳，只不过一直是面向Galaxy S系列旗舰款推出的。此次，三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳。



三星面向A系列的三款机型推出了漫威英雄手机壳

这次推出的是三款机型分别是三星Galaxy A40、A50和A70。推出的手机壳有蜘蛛侠、钢铁侠、美国队长以及复仇者联盟共四款主题。当用户将定制的手机壳套上之后，Galaxy Friends App会自动启动，用户可以通过该软件下载每个背盖专属桌面主题和动态壁纸。

早在今年上半年，三星就已经和漫威合作推出一系列漫威英雄专属配件，包括S10系列智能手机壳、Galaxy Watch Active专属表带、以及适用于Galaxy Buds保护壳等。



S10系列智能手机壳

这四款在A系列三款机型上推出漫威英雄手机壳的售价为29.9欧元（约合人民币231元），专门为Galaxy S系列量身定制的价格最高为35欧元（约合人民币270元）。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星A系列三款机型迎来漫威主题手机壳http://news.zol.com.cn/718/7184041.html