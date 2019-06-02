iPod Touch开售 1599元起你会买吗？

中关村在线消息：前不久苹果刚发布了iPod Touch新品，搭载了A10 Fusion芯片，更多的颜色可选（当然也取消了一些骚气的颜色，比如荧光绿），报价1599元起（32GB），256GB最高版本3399元。现在这款新品已经在苹果中国官方商店开售，相信也是想赶着618期间找一波机会。





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