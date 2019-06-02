    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    苹果MP4苹果 touch 128GB

    iPod Touch开售 1599元起你会买吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：ZOLNews   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：前不久苹果刚发布了iPod Touch新品，搭载了A10 Fusion芯片，更多的颜色可选（当然也取消了一些骚气的颜色，比如荧光绿），报价1599元起（32GB），256GB最高版本3399元。现在这款新品已经在苹果中国官方商店开售，相信也是想赶着618期间找一波机会。

    苹果悄悄更新了iPod Touch :

    正在用手机看这篇资讯，或坐在电脑前的你，会选择iPod Touch新品吗？

    iPod Touch开售 1599元起你会买吗？

    为你精选的消息：

    苹果的iPod touch回归 其实并不好玩

    苹果悄悄更新了iPod touch :1599元起

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPod Touch开售 1599元起你会买吗？http://news.zol.com.cn/718/7183808.html

    纠错与问题建议标签：MP4
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7183808.html report 393 中关村在线消息：前不久苹果刚发布了iPod Touch新品，搭载了A10 Fusion芯片，更多的颜色可选（当然也取消了一些骚气的颜色，比如荧光绿），报价1599元起（32GB），256GB最高版本3399元。现在这款新品已经在苹果中国官方商店开售，相信也是想赶着618期间找一波机会。正在...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：新款iPod Touch你会买吗？
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品