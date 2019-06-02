苹果WWDC19背后大杀器 可能有这款AR眼镜

中关村在线消息：据最新消息，6月4日凌晨举行的WWDC19苹果将有可能拿出“雪藏”的AR眼镜，虽然我们之前的报道里相关信息并不多，但过去苹果在大量招募AR硬件、软件相关人才，收购AR初创企业以及内部各种任命来看，“iGlasses”可能在今年已到了Ready的状态，困局下的苹果必须拿出秘密武器。



就本届WWDC19来看，最大的产品看点来源于iOS13，该系统或将进一步开放第三方APP的权限，进一步打通系统底层与APP生态。但在终端产品角度来看，笔电、手机、平板、手表、音箱之后，AR眼镜的加入能让硬件的万物互联再上一个台阶，较大程度拓展了应用的想象力。





当然，这不意味着消费者能马上拿到这款“iGlasses”，还记得之前苹果所有新品类吗，比如iPhone时隔发布会半年才上市，Apple TV和Apple Watch也是这样。根据这个节奏，如果今年6月发布，那消费者最快拿到产品的时间是今年年底，就像去年的HomePod一样。

（本文图片来自 iDROPNEWS）

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