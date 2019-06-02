早报：美国联邦快递被立案调查 IEEE开始找后路

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

IEEE开始给自己找后路了。

IEEE主席透露:与美商务部对话 争取学术活动不受干扰



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获得的IEEE主席、理事之间的内部邮件显示，IEEE已指示外部法律顾问立即展开与美国商务部的对话，讨论美国法规对出版物的同行评审的影响，并在必要时寻求许可，允许此类活动不受干扰地进行。



但是早知今日何必当初呢。下面是一则罗永浩新闻。

罗永浩机场与人发生争执：真相是这样



罗永浩机场与人发生争执：真相是这样

微博上有博主曝光了锤子科技CEO罗永浩在机场与人发生争执的视频。视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，视频中模糊能听到罗永浩要求对方删掉某个文件，白衣男子却称没有拍到，有消息称起争执原因是锤子新机被偷拍。



6月1日，微博上曝光了罗永浩机场视频的高清版本。网传锤子新机被偷拍消息不实，事实是被偷拍的是罗永浩本人，罗永浩助手认为对方侵犯了个人隐私，所以发生了上述争执。

老罗还是期待锤子能出新机。然后AMD又放出了一个好消息。

AMD官方确认：锐龙三代内部为钎焊散热



AMD官方确认：锐龙三代内部为钎焊散热

AMD刚发布的第三代锐龙3000系列处理器拥有7nm新工艺、Zen 2新架构、最多12核心24线程(必然还会有16核心)、PCIe 4.0首发原生支持等诸多亮点，无论性能、功耗还是价格都几乎无可挑剔。



另外，锐龙处理器在散热方面一直很良心，内部都是标配高级钎焊散热材质，相比Intel惯用的普通硅脂效率更高，而最新的三代锐龙使用了多芯片整合封装的chiplet设计方式，会不会散热上有变呢？

AMD高级技术市场总监Robert Hallock在回答网友提问时确认，三代锐龙内部依然是钎焊散热材质，无论是一个或两个nm CPU核心，还是另一个14nm I/O核心，都是如此。

AMD现在是越拉越来给力了。所以套路不得人心，比如去哪网

去哪儿网回应“前员工曝拒给旅客开发票话术”



去哪儿网回应“前员工曝拒给旅客开发票话术”

近日，有自称去哪儿网内部员工者在微博上爆料称，去哪儿网客服人员在接到旅客索要发票的请求后存在一系列婉拒手段，包括“不主动引导用户开具发票”，基层客服人员需“有效解释和婉拒一次”等话术套路。



去哪儿网公关工作人员回应称，去哪儿网根据相关法律规定为用户提供有效报销凭证，暂时无法确认网络爆料提供的资料的真实性，具体情况还需进一步了解。

联邦快递咎由自取，查的好。

国家有关部门决定立案调查美国联邦快递



国家有关部门决定立案调查美国联邦快递

国家有关部门决定立案调查美国联邦快递涉嫌损害我国用户合法权益问题。最近，美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规。国家有关部门决定立案调查。



小米发售新机，不过这次是在欧洲市场。

小米系列第二款骁龙855旗舰：小米9T Pro即将登陆欧洲



小米系列第二款骁龙855旗舰

知名爆料人士Roland Quandt曝光了小米9T和小米9T Pro的细节。Roland Quandt透露，小米9T和9T Pro分别对应的是国行版红米K20和K20 Pro，细节区别是前者背部Logo换成了小米标识。



核心配置上，小米9T和9T Pro采用6.39英寸无刘海全面屏，前置2000万像素，后置索尼4800万+800万长焦+1300万超广角三摄，电池容量为4000mAh，支持屏幕指纹识别。

其中小米9T搭载高通骁龙730移动平台，小米9T Pro搭载高通骁龙855旗舰平台。

现在手机之间的设计为什么越来越像，赵明该出了自己的看法。

荣耀赵明:手机创新到无人区 市场下滑让竞争回归本质



荣耀赵明:手机创新到无人区

荣耀于5月31日在国内发布了荣耀20系列，这也是荣耀宣布开启二级火箭战略后发布的首个旗舰产品。荣耀总裁赵明在接受采访时表示，荣耀在手机创新上走到了无人区，需要不断进行突破，将自己的解决方案赋予器件、材料等解决方案商。



对于中国智能手机市场的整体下滑，赵明称这时候荣耀反而更有信心，因为回到了竞争的本质，他透露荣耀对几乎所有的手机品牌都是净流入。

突破自我才是最难的。这里谷歌自己也是很有体会。

谷歌 Pixel 4全新概念图：后置双摄，经典熊猫色



谷歌 Pixel 4全新概念图

根据爆料，Google Pixel 4采用了开孔全面屏的设计，摄像头位于屏幕的左上角，并且从图来看，Pixel 4还搭载了后置双摄。此外，爆料显示Pixel 4还采用了上下双扬声器，右侧则是电源键和音量键。



Pixel4系列手机会搭载最新的骁龙855旗舰处理器平台，这基本上是没有悬念的了。一则Geekbench跑分信息显示，Pixel 4“Coral”将配备高达6GB的内存，这在Pixel手机系列上是首次。

最后再来看一则AMD新闻，它的市场份额又有新的变化。

AMD 独立显卡Q1出货量增长21%



AMD 独立显卡Q1出货量增长21%

Jon Peddie Research的季度市场观察报告已经公布，并展示了一些非常有趣的数据。PC GPU市场一季度萎缩18.6％，同比下降10.7％。AMD似乎成为赢家，其独立GPU领域的出货量增加了21％。



PC GPU市场在2019年第一季度遭遇亏损。英特尔的出货量下降了22.5％，英伟达下降了12.7％，AMD下降了4.6％。

尽管AMD的整体出货量下降了4.6％，但其独立GPU出货量增长了21％。AMD的笔记本电脑的受欢迎程度低于PC市场，下降了3％。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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