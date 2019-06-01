什么企业会被列入“不可靠实体清单”？

商务部新闻发言人日前表示中国将建立不可靠实体清单制度，对此，商务部条约法律司司长王贺军、安全与管制局局长支陆逊在今天接受媒体采访时就该制度进行了进一步阐述。

央视财经对出台不可靠实体清单制度的原因、目标以及列入名单的标准进行了整理，我们一起来看一看。



商务部新闻发言人表示中国将建立不可靠实体清单制度

一、为什么要出台不可靠实体清单制度？

近年来，单边主义、贸易保护主义抬头，部分国家滥用国家安全的概念，滥用出口管制的措施，滥用长臂管辖的手段，对全球经济贸易的增长和全球产业链供应链和价值链的分工造成了严重损害，对全球技术创新和产业发展产生严重影响，也破坏了国际经济秩序和多边贸易规则，损害了全球经济和包括中国在内的各相关国家利益。

二、中国建立"不可靠实体清单"希望达到哪些目标？

1.维护中国国家安全，包括经济安全、科技安全、信息安全、资源安全等；

2.是保障社会公共利益，维护企业正当权益，防范中国实体在国际经贸活动中遭遇断供、封锁等重大风险；

3.是维护公平合理的国际经贸规则和以规则为基础的多边贸易体制，维护全球产业链的安全和稳定。

三、哪些行为会被列入不可靠实体清单？

1.该实体是否存在针对中国实体实行封锁、断供或者其他歧视性的行为

2.实体的行为是否是基于非商业目的，违背市场经济的规则和契约

3.该实体是否对中国企业和相关产业造成了严重损害

4.该实体的行为是否对国家安全构成威胁和潜在威胁

四、将对列入不可靠实体清单的主体采取哪些措施？

将依法依照《对外外贸法》《反垄断法》《国家安全法》等有关法律法规和行政措施，对列入清单的实体采取必要的法律和行政措施。同时，社会各界也会从中得到警示，在与已列入清单的这些实体进行交易和交往时候，提高警惕，防范不可靠风险。

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