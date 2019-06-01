小米新专利曝光 屏下摄像头实现真全面屏

中关村在线消息：为了实现真正的全面屏，全球的手机厂商想了各种方案，包括“刘海”、挖孔屏、弹出式摄像头、旋转摄像头等等，现在有资料显示，小米打算研发一种屏下摄像头技术来实现全面屏。





在国家知识产权局上出现了一项小米申请的实用新型专利，申请时间为2018年11月7日，最近因为知识产权局公告而被外界发现。

以下为关于该专利的描述原文：

本公开是关于一种电子设备，所述电子设备包括：屏幕组件、驱动组件和至少一个感光功能件。通过为电子设备的屏幕组件设置第一显示件和第二显示件，以使位于第一显示件下方的第二显示件和感光功能件受驱动而交替配合于第一显示件上的透光部。

当第二显示件配合于第一显示件的透光部时，感光功能件隐藏于第一显示件下面，屏幕组件实现全面屏效果，提升了电子设备的屏幕覆盖率。当感光功能件配合于第一显示件的透光部时，感光功能件能够透过透光部实现相应的感光功能。

由于第二显示件和感光功能件的移动均在第一显示件下方完成，因面提升了电子设备在使用过程中的美观性和操作便利性。

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