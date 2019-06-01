早报：特朗普又整幺蛾子 中国建不可靠实体清单制度

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今天开始又多了一个新名词——不可靠实体清单制度，具体是什么，一起来了解一下。



中国将建立不可靠实体清单制度





商务部新闻发言人高峰在会议中表示，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

高峰表示，中国建立“不可靠实体清单”依据中华人民共和国《对外贸易法》、《反垄断法》、《国家安全法》等有关法律法规，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度，将那些基于非商业目的对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入其中。

特朗普突然对墨增税 美股科技企业大跌





美国总统特朗普出宣布将对进口自墨西哥的商品征收最高25%的关税，此举引发美股三大股指跌幅均超过1%。美国主要科技企业受挫全线下跌，脸书跌3.03%，亚马逊跌2.27%，苹果跌1.81%，NetFlix跌2.44%，Alphabet跌1.28%，微软跌1.63%。

部分在美上市的中国科技企业也受到影响，爱奇艺跌4.65%，拼多多跌1.17%，阿里巴巴跌1.20%，京东跌2.24%，趣头条跌4.93%。

下面是一组硬件方面的消息，首先是AMD的新处理器。

AMD Ryzen5 3600 Geekbench跑分曝光





AMD Ryzen 5 3600跑分现身GeekBench，单核跑分为5390，远超上代旗舰R7 2700X的4802分；多核跑分为26371，接近上代旗舰R7 2700X。

荣耀20系列国内发布 2699元起售





荣耀20系列昨晚正式在国内发布，荣耀20的8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256版本售价2999元；荣耀20 Pro的8+128GB版本售价3199元，8GB+256GB售价3499元。

荣耀还公布了荣耀20系列的五项最新技术，包括：LINK Turbo全网络聚合技术、EROFS超级文件系统、方舟编译器、双4G秒切换最佳网络和超级蓝牙技术。

荣耀魔方蓝牙音箱发布 单只售价99元





在昨晚的荣耀20系列发布会上，除了手机部分，荣耀还发布了荣耀魔方蓝牙音箱。这款音箱采用树莓红配色，支持蓝牙4.2，配备3W全频喇叭，能够连续播放4个小时，还支持一键接听来电，售价为99元。

周末新产品的内容比较少，下面进入互联网产业新闻时间。

抖音回应天价烤虾事件 清退违规广告主





针对《我一个世界五百强做食品的，被抖音卖烤虾的骗了》一文，抖音方面回应称，广告主违规售卖三无产品，将按照平台规则进行处理，包括关闭用户账户、终止合作等措施。此外，抖音已暂停烤虾类商品广告上线，对违规广告主进行清退处理，并启动消费者权益保障机制。

遇到糟心事儿的不止抖音，还有一款老牌网络服务要和大家说再见了。

BlackBerry Messenger正式关闭





老牌移动通信应用BlackBerry Messenger正式宣布即日关闭服务，用户已无法下载照片、视频和文件，并无法导出联系人，贴纸和订阅源。黑莓首席营销官马克·威尔逊表示，尽管黑莓对BBM的关闭感到失望，但BBM用户已经有了安全的替代品。

除了BlackBerry Messenger，曾经盛极一时的苹果iTunes音乐播放器也可能要退役了。

iTunes或即将成为历史





有消息称，在即将到来的新版macOS中，iTunes将被一款名为“Music”的播放软件所取代，这是一款门们针对音乐的软件，而不是同时处理音乐、电影、电视等多媒体资源。

苹果将为影视内容提供独立的软件，已经曝光的系统截图可以初见端倪。这意味着已经服务18年的iTunes将成为历史。

最后看一则人事任命新闻，有关百度的。

百度宣布晋升高级副总裁王海峰为集团CTO





李彦宏在内部信中表示，为了进一步建设和巩固公司核心技术优势，坚定不移地推进产品和用户体验提升，释放技术红利，推动产业智能变革，经公司研究决定，即日起任命高级副总裁王海峰为百度集团首席技术官（CTO），同时他将继续担任AI技术平台体系（AIG）和基础技术体系（TG）总负责人。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：特朗普又整幺蛾子 中国建不可靠实体清单制度http://news.zol.com.cn/718/7183640.html