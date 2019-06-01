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    早报：特朗普又整幺蛾子 中国建不可靠实体清单制度

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    今天开始又多了一个新名词——不可靠实体清单制度，具体是什么，一起来了解一下

    中国将建立不可靠实体清单制度

    早报：

    商务部新闻发言人高峰在会议中表示，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

    高峰表示，中国建立“不可靠实体清单”依据中华人民共和国《对外贸易法》、《反垄断法》、《国家安全法》等有关法律法规，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度，将那些基于非商业目的对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入其中。

    特朗普突然对墨增税 美股科技企业大跌

    早报：

    美国总统特朗普出宣布将对进口自墨西哥的商品征收最高25%的关税，此举引发美股三大股指跌幅均超过1%。美国主要科技企业受挫全线下跌，脸书跌3.03%，亚马逊跌2.27%，苹果跌1.81%，NetFlix跌2.44%，Alphabet跌1.28%，微软跌1.63%。

    部分在美上市的中国科技企业也受到影响，爱奇艺跌4.65%，拼多多跌1.17%，阿里巴巴跌1.20%，京东跌2.24%，趣头条跌4.93%。

    下面是一组硬件方面的消息，首先是AMD的新处理器。

    AMD Ryzen5 3600 Geekbench跑分曝光

    早报：

    AMD Ryzen 5 3600跑分现身GeekBench，单核跑分为5390，远超上代旗舰R7 2700X的4802分；多核跑分为26371，接近上代旗舰R7 2700X。

    荣耀20系列国内发布 2699元起

    早报：

    荣耀20系列昨晚正式在国内发布，荣耀20的8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256版本售价2999元；荣耀20 Pro的8+128GB版本售价3199元，8GB+256GB售价3499元。

    荣耀还公布了荣耀20系列的五项最新技术，包括：LINK Turbo全网络聚合技术、EROFS超级文件系统、方舟编译器、双4G秒切换最佳网络和超级蓝牙技术。

    荣耀魔方蓝牙音箱发布 单只售价99元

    早报：

    在昨晚的荣耀20系列发布会上，除了手机部分，荣耀还发布了荣耀魔方蓝牙音箱。这款音箱采用树莓红配色，支持蓝牙4.2，配备3W全频喇叭，能够连续播放4个小时，还支持一键接听来电，售价为99元。

    周末新产品的内容比较少，下面进入互联网产业新闻时间。

    抖音回应天价烤虾事件 清退违规广告主

    早报：

    针对《我一个世界五百强做食品的，被抖音卖烤虾的骗了》一文，抖音方面回应称，广告主违规售卖三无产品，将按照平台规则进行处理，包括关闭用户账户、终止合作等措施。此外，抖音已暂停烤虾类商品广告上线，对违规广告主进行清退处理，并启动消费者权益保障机制。

    遇到糟心事儿的不止抖音，还有一款老牌网络服务要和大家说再见了。

    BlackBerry Messenger正式关闭

    早报：

    老牌移动通信应用BlackBerry Messenger正式宣布即日关闭服务，用户已无法下载照片、视频和文件，并无法导出联系人，贴纸和订阅源。黑莓首席营销官马克·威尔逊表示，尽管黑莓对BBM的关闭感到失望，但BBM用户已经有了安全的替代品。

    除了BlackBerry Messenger，曾经盛极一时的苹果iTunes音乐播放器也可能要退役了

    iTunes或即将成为历史

    早报：

    有消息称，在即将到来的新版macOS中，iTunes将被一款名为“Music”的播放软件所取代，这是一款门们针对音乐的软件，而不是同时处理音乐、电影、电视等多媒体资源。

    苹果将为影视内容提供独立的软件，已经曝光的系统截图可以初见端倪。这意味着已经服务18年的iTunes将成为历史。

    最后看一则人事任命新闻，有关百度的。

    百度宣布晋升高级副总裁王海峰为集团CTO

    早报：

    李彦宏在内部信中表示，为了进一步建设和巩固公司核心技术优势，坚定不移地推进产品和用户体验提升，释放技术红利，推动产业智能变革，经公司研究决定，即日起任命高级副总裁王海峰为百度集团首席技术官（CTO），同时他将继续担任AI技术平台体系（AIG）和基础技术体系（TG）总负责人。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：特朗普又整幺蛾子 中国建不可靠实体清单制度http://news.zol.com.cn/718/7183640.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7183640.html report 3151 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。今天开始又多了一个新名词——不可靠实体清单制度，具体是什么，一起来了解一下。中国将建立不可靠实体清单制度商务部新闻发言人高峰在会议中表示，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神...
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