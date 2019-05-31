中关村在线消息：今日，电商专家、微博签约自媒体@龚文祥在微博表示：昨天晚上我体验了一下微信直播（目前全中国用微信直播的不超过10个人，还在内测），体验如下：

1，可以直接在自己微信号看直播，边看直播边购买，直接微信支付，流程太流畅了，太强了，一旦正式推出，绝对是2019年最大风口。

2，目前只有微信直播唯一能直接说微信号，可以推广自己的微信号，其他抖音快手淘宝直播等均不能提微信号，微信直播欢迎说微信号，这个太强大了，描述中国所有的短视频及直播平台。2019年最大的赚钱风口已经诞生。





过去，微盟是微信朋友圈最大的广告服务提供商，有赞专为微商提供开店、交易服务，两者都属于微信生态下的公司，成长速度惊人，微盟2016~2018年收入分别为1.89 亿、5.34 亿、8.65 亿，两年内收入涨了超过了4倍。业内人士认为，继友赞之后，微商的终极大杀器，微信的生态彻底完整了。进入2019年，腾讯开始构建完整的移动交易生态，即社交、内容（短视频、直播）、交易，形成生态化的交易闭环。

从卖货的角度来看，传统电商平台玩的是流量逻辑，即卖家通过流量购买，实现销量增长。在微信这类社交体系中，靠的是用户的自驱动，通过分享的方式来构建交易流量，拉新和复购力更强，对商家、运营方的成本更低，腾讯正在完成对传统电商形式的彻底升级。

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