抖音推“亲子平台”功能：每日最多用40分钟

中关村在线消息：抖音近日宣布，将对“向日葵计划”再次升级，主要包括两方面：产品上，抖音正式上线亲子平台功能，以协助家长对未成年子女的抖音账号进行健康使用管理；内容上，抖音成立“护童联盟”。



抖音推“亲子平台”功能

抖音方面称，“亲子平台”可让家长更便捷地对青少年健康上网进行引导和管理。据了解，家长最多能通过亲子平台功能绑定三个账号，并可根据需要为孩子开启抖音青少年模式或时间锁功能。抖音成为首个上线家长管理系统的短视频App。



抖音推“亲子平台”功能

开启青少年模式后，孩子将只能在固定时间段（每日早6时至晚10时）、40分钟时长内，浏览由抖音青少年团队所精选的短视频内容。打赏、充值、提现、直播等功能将被禁用。



抖音推“亲子平台”功能

此外，家长还可通过亲子平台的“时间锁”功能，为未成年子女设置每日使用抖音的限定时长（40分钟-120分钟不等），超出时长后，子女账号需输入家长设置的独立密码才能继续使用。

抖音负责人表示，“向日葵计划”还将继续联合社会各界力量，持续发挥平台和技术优势，让更多用户享受到科技与互联网发展所带来的良性价值。



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