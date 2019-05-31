中关村在线消息：和冠 (Wacom)公司总裁兼首席执行官井出 信孝先生，将在即将开幕的2019亚洲消费电子展上发表主题演讲。



和冠总裁井出信孝将亮相CESA2019：发表主题演讲

井出 信孝先生的演讲安排在6月12日星期三下午4点。届时他将公布和冠为当今数字世界打造的数字墨水未来愿景，以及公司为扩展现实（XR）带来的创新解决方案，追求为创意群体带来更多新机遇。井出先生于2013年加入和冠，并于2018年4月开始担任代表理事、总裁及首席执行官。

“和冠是数字创意产业的领军企业，为跨市场的数字合作提供了全新商机，” 美国消费技术协会国际消费电子展事务执行副总裁凯伦·查布卡女士（Karen Chupka）表示，“和冠在数字墨水和XR领域内取得的进步展示了科技为创意产业带来的前所未有的变化。我们热烈欢迎井出先生在亚洲电子消费展发表主题演讲，分享他对未来数字创意的愿景。

第五届亚洲消费电子展将于2019年6月11-13日在中国上海新国际博览中心（SNIEC）举行。更多主题演讲将在未来几周内陆续宣布，敬请期待！所有主题演讲的举办地点均为上海嘉里大酒店的上海大宴会厅2-3。

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