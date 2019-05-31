地平线黄畅将亮相CESA 2019：发表主题演讲

中关村在线消息：地平线公司联合创始人兼副总裁黄畅博士将在即将开幕的2019亚洲电子消费展上发表主题演讲。



地平线黄畅将亮相CESA 2019

黄畅博士将于6月12日星期三上午9点30分发表主题演讲。他将宣布地平线在边缘计算方面取得的进展以及未来人工智能的应用战略。黄博士于2015年联合创立了地平线公司，现担任该公司副总裁，地平线公司目前已成为AI处理器和边缘计算平台领域的领头羊。

“人工智能正在改变计算平台，而地平线处于这场革新的最前沿，” 国际消费电子展执行副总裁凯伦•查布卡（Karen Chupka）女士表示，“地平线通过其在边缘人工智能计算的研发，在整个市场上进一步推进创新，从智能驾驶到以智慧零售、未来城市为应用场景的智慧物联网等等。我们热忱欢迎黄博士登上亚洲消费电子展的舞台，届时他将揭示人工智能新时代计算的未来。”

第五届亚洲消费电子展将于2019年6月11-13日在中国上海新国际博览中心（SNIEC）举行。更多主题演讲将在未来几周内陆续宣布，敬请期待！所有主题演讲的举办地点均为上海嘉里大酒店的上海大宴会厅2-3。

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