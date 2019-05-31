向5nm进军 中兴表示将重点研发操作系统和芯片

中关村在线消息：近日，中兴通讯总裁徐子阳在年度股东大会上表示，中兴通讯将继续加大在芯片领域的投资，重点投入操作系统和芯片。



中兴：已熟练掌握10nm、7nm工艺 研发5nm芯片

徐子阳表示，中兴微电子是中兴通讯芯片业务发展的核心利器，目前已经实现通讯里面专用芯片的全部自主设计。通过合作伙伴代工生产，10nm和7nm的工艺现已熟练掌握，研发正在向5nm制程进发。

对于5G终端业务的发展情况，徐子阳介绍，目前中兴通讯已经在全球完成了10多个国家的5G终端商用和批量发货，中兴通讯对5G终端产品、体验、市场充满了信心。

据了解，去年中兴通讯的研发投入占营收比重超过12%，今年的研发投入保障在10%以上，至于范围和投入方向则聚焦在5G端到端的布局，重点投入核心网操作系统和5G核心芯片持续升级。



2019年中兴通讯对中兴微电子业务方面做了明显的调整

2019年中兴通讯对中兴微电子业务方面做了明显的调整，对芯片研发做了进一步聚焦和具体分工，具体而言，主要表现在以下几个方面：

一是消除独家供应，消除不确定性；

二是对产品竞争力有巨大关联作用的芯片，坚决自主开发；

三是在研发资源和配置上做了更多的倾斜，确保在芯片战略上有更多的投入。

此外，徐子阳还强调，经过美国商务部民事罚款事件之后，中兴通讯深刻认识到研发对公司的重要性，即使在困难的时候也毫不犹豫投入研发。

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