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    晚报：索尼PS Plus会员涨价 特斯拉被强蹭热度

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

    罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明

    晚报
    罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明

    今日微博上有博主曝光了关于锤子科技CEO罗永浩在机场的一段视频。视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，疑似与手机有关。

    视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，视频中模糊能听到罗永浩要求对方删掉某个文件，白衣男子却称没有拍到。

    有消息称起争执原因是锤子新机被偷拍，罗永浩本人尚未作出回应。不过在此之前罗永浩就对外确认锤子还会继续做手机，不过需要一点点时间。

    Z点评：如果真是涉及到锤子新机，还真是对锤子和老罗重燃希望了。

    BBC使用华为设备开启5G电视直播 主持人玩嗨了

    晚报
    BBC使用华为设备开启5G电视直播

    英国广播公司( BBC )使用5G网络在一个早间节目做直播连线，这是英国首次使用5G信号进行电视直播，该信号由英国电信巨头BT旗下的EE运营商提供。

    在直播前，节目主持人在社交媒体上分享了幕后花絮，视频中，他走到转播车上的华为的设备前介绍，“这是个非常关键的设备，就是它让我们从英国第一次成功开启了5G实时直播。”直播前，因为流量太大冲破了SIM卡的限制，直播不得不推迟了15分钟。

    Z点评：你是拒绝不了高科技带来的的诱惑，真香。

    进军电信业？传亚马逊有意收购Sprint旗下无线业务

    晚报
    传亚马逊有意收购Sprint旗下无线业务

    亚马逊有意收购美国运营商Sprint旗下的预付费手机无线服务业务Boost Mobile。此前，Sprint宣称将出售该业务，以便监管机构批准其与T-Mobile合并。

    其中一名消息人士称，亚马逊正考虑收购Boost，主要是因为该交易将允许其使用T-Mobile的无线网络至少六年时间。此外，亚马逊也对任何可能被剥离出来的无线频谱感兴趣。

    亚马逊对此拒绝置评。T-Mobile和Sprint也没有立即回应置评请求。

    Z点评：亚马逊行业跨度真大，不过跟国内的阿里巴巴相比还是太专一了。

    扎克伯格证实：Facebook正开发AI语音助手

    晚报
    扎克伯格证实：Facebook正开发AI语音助手

    Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，该公司正在开展一系列人工智能语音助手可以带来帮助的项目。

    扎克伯格在Facebook年度股东大会上表示：“在我的设想中，我们将开发更多产品，让语音成为未来多年中的重要界面。围绕这点，我们正在从事多方面的工作。”

    今年4月份有媒体报道称，Facebook正在开发一款语音助手，与亚马逊Alexa、苹果Siri和谷歌语音助手等产品竞争。Facebook对当时的报道表示确认。Facebook已经推出两款Portal视频聊天设备，其中利用了亚马逊Alexa的技术。

    Z点评：AI语音助手已经成为占领客厅的利器

    华为第二批EMUI 9.1公测招募：Mate 10系列可升级

    晚报
    华为第二批EMUI 9.1公测招募

    华为EMUI官方微博宣布开启第二批EMUI 9.1公测招募，从5月31日起开启EMUI 9.1公测招募，共计14款机型参与。

    招募机型包括Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、Mate RS保时捷设计、P20、P20 Pro、nova 3、nova 3i麦芒7畅享9 Plus荣耀10荣耀V10荣耀Play荣耀8X等。

    Z点评：这一点华为很良心。

    索尼PS Plus服务全球涨价：港服每年多收40港币

    晚报
    索尼PS Plus服务全球涨价

    今天索尼互动娱乐（SIE）向各个地区的PlayStation Plus服务用户发送了邮件，宣布PlayStation Plus服务将于2019年8月1日开始涨价，1个月、三个月以及一年的服务费用上涨幅度不等。

    据了解，PlayStation Plus会员费用1个月现价38港币，涨价后48港币；3个月现价88港币，涨价后128港币；12个月现价268港币，涨价后308港币。除了港服之外，美服、欧服以及日服都有不同程度的上涨。

    Z点评：玩港服的小伙伴可要多出血了。

    2019年Q1中国平板电脑出货531万台：苹果第一，华为第二

    晚报
    2019年Q1中国平板电脑出货531万台

    IDC最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2019年第一季度中国平板电脑市场出货量约531万台，同比增长4.5%，连续四个季度保持上涨。

    其中，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约464万台，同比下降2.0%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约67万台，同比大幅增长94.9%。增量主要来自苹果iPad Air的发布和华为M5 10.8寸产品的增长以及微软整体出货量的提升。

    Z点评：华为的上升势头很猛。

    何小鹏微博发文单挑特斯拉 你更看好谁

    晚报
    何小鹏微博发文单挑特斯拉

    今日特斯拉正式对外公布了国产版Model3的售价，为32.8万起。对此小鹏汽车董事长何小鹏在其微博上表示，“Model 3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力”，而即将上市的小鹏P7将直接碾压。

    “说实话，我觉得Model3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力，起码应该再降价1万美元。现在和5年前已经完全不同，Tesla的电池优势、智能差异和我们相比都已经没有，在拿了政府这么多政策和补助后还是这个价格，要不然是成本控制有问题，要不然还想获得5年前的利润率。交付时间估计也要在2020年q2，等小鹏P7出来肯定辗压”，何小鹏说。

    随后，何小鹏又更新微博爆料称，小鹏P7的NEDC将达到460公里。“刚刚看到Model3的NEDC是460，这个和小鹏P7数字是一样的，但是我们将顺序调整了下，我们努力目标NEDC是640💪 ”，何小鹏说。

    Z点评：性能数据和配置都是虚的，真正量产才是真。

    蔚来：国产特斯拉价格有竞争 但我们有信

    晚报
    国产特斯拉价格有竞争 但我们有信心

    蔚来表示ES6和国产Model 3在定价上存在竞争关系，但自己也有信心。蔚来认为：“ES6在尺寸空间、豪华感等方面有明显优势。在性能、续航上和国产Model 3不相上下。”

    蔚来还表示：“每次外资品牌来中国说，总有人要高喊狼来了。但中国的各行各业不一样崛起了很多优秀的本土企业吗？现在已经是2019年了。”

    Z点评：量产才是真，质量好才是真。

    小米架构再调整 任命李涛为集团质量办公室主任

    晚报
    小米架构再调整 任命李涛为集团质量办公室主任

    小米集团今天又宣布了新的组织架构调整和任命通知，将原集团质量办公室与安全合规部合并为新的集团质量办公室，任命李涛为集团质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报。

    Z点评：雷军亲抓中国区市场之后，便进行一次大刀阔斧的改革。

    诺基亚手机宣布6月6日发新品：主打夜拍模式

    晚报
    诺基亚手机宣布6月6日发新品

    诺基亚手机在Twitter发布了预热视频，预计将在6月6日发布新品，并且主打夜间拍照。另外有消息爆料，诺基亚手机也将在6月6日推出夜间拍摄技术的升级，俗称“夜拍模式”。

    虽然诺基亚9 PureView已经证明自己是最好的智能手机相机之一，但诺基亚专业相机应用上的极低光捕获算法只是看起来更自然。对于那些希望获得类似谷歌相机拍出更亮照片的人来说，还需要进一步升级。

    Z点评：诺基亚又开始发新机了。

    在高铁上能抽电子烟？铁总回应：不行

    晚报
    在高铁上能抽电子烟？铁总回应：不行

    高铁上抽烟肯定是明令禁止的，但是高铁上能抽电子烟吗？针对这个问题，中国铁路官方公众号发表了普及文章——也不行。

    中国铁路官方在文章中解释，因为高铁采用高度封闭式结构，采用全电脑自动控制、空气内循环系统。一方面，烟味等有害气体可能会会对其他旅客造成影响，另一方面，易燃易爆物品在高速行驶的列车上，也会对列车和旅客构成潜在的安全隐患。

    Z点评：这个是常识，公共场所禁止吸烟。

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7183516.html report 5736 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明今日微博上有博主曝光了关于锤子科技CEO罗永浩在机场的一段视频。视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，疑似与手机有关。视频中罗永浩与...
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