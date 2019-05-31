晚报：索尼PS Plus会员涨价 特斯拉被强蹭热度

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明



罗永浩机场疑与人发生争执：原因不明

今日微博上有博主曝光了关于锤子科技CEO罗永浩在机场的一段视频。视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，疑似与手机有关。



视频中罗永浩与身份不明的白衣男子发生争执，视频中模糊能听到罗永浩要求对方删掉某个文件，白衣男子却称没有拍到。

有消息称起争执原因是锤子新机被偷拍，罗永浩本人尚未作出回应。不过在此之前罗永浩就对外确认锤子还会继续做手机，不过需要一点点时间。

Z点评：如果真是涉及到锤子新机，还真是对锤子和老罗重燃希望了。

BBC使用华为设备开启5G电视直播 主持人玩嗨了



BBC使用华为设备开启5G电视直播

英国广播公司( BBC )使用5G网络在一个早间节目做直播连线，这是英国首次使用5G信号进行电视直播，该信号由英国电信巨头BT旗下的EE运营商提供。



在直播前，节目主持人在社交媒体上分享了幕后花絮，视频中，他走到转播车上的华为的设备前介绍，“这是个非常关键的设备，就是它让我们从英国第一次成功开启了5G实时直播。”直播前，因为流量太大冲破了SIM卡的限制，直播不得不推迟了15分钟。

Z点评：你是拒绝不了高科技带来的的诱惑，真香。

进军电信业？传亚马逊有意收购Sprint旗下无线业务



传亚马逊有意收购Sprint旗下无线业务

亚马逊有意收购美国运营商Sprint旗下的预付费手机无线服务业务Boost Mobile。此前，Sprint宣称将出售该业务，以便监管机构批准其与T-Mobile合并。



其中一名消息人士称，亚马逊正考虑收购Boost，主要是因为该交易将允许其使用T-Mobile的无线网络至少六年时间。此外，亚马逊也对任何可能被剥离出来的无线频谱感兴趣。

亚马逊对此拒绝置评。T-Mobile和Sprint也没有立即回应置评请求。

Z点评：亚马逊行业跨度真大，不过跟国内的阿里巴巴相比还是太专一了。



扎克伯格证实：Facebook正开发AI语音助手

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，该公司正在开展一系列人工智能语音助手可以带来帮助的项目。



扎克伯格在Facebook年度股东大会上表示：“在我的设想中，我们将开发更多产品，让语音成为未来多年中的重要界面。围绕这点，我们正在从事多方面的工作。”

今年4月份有媒体报道称，Facebook正在开发一款语音助手，与亚马逊Alexa、苹果Siri和谷歌语音助手等产品竞争。Facebook对当时的报道表示确认。Facebook已经推出两款Portal视频聊天设备，其中利用了亚马逊Alexa的技术。

Z点评：AI语音助手已经成为占领客厅的利器

华为第二批EMUI 9.1公测招募：Mate 10系列可升级



华为第二批EMUI 9.1公测招募

华为EMUI官方微博宣布开启第二批EMUI 9.1公测招募，从5月31日起开启EMUI 9.1公测招募，共计14款机型参与。



招募机型包括Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10保时捷设计、Mate RS保时捷设计、P20、P20 Pro、nova 3、nova 3i、麦芒7、畅享9 Plus、荣耀10、荣耀V10、荣耀Play、荣耀8X等。

Z点评：这一点华为很良心。



索尼PS Plus服务全球涨价

今天索尼互动娱乐（SIE）向各个地区的PlayStation Plus服务用户发送了邮件，宣布PlayStation Plus服务将于2019年8月1日开始涨价，1个月、三个月以及一年的服务费用上涨幅度不等。



据了解，PlayStation Plus会员费用1个月现价38港币，涨价后48港币；3个月现价88港币，涨价后128港币；12个月现价268港币，涨价后308港币。除了港服之外，美服、欧服以及日服都有不同程度的上涨。

Z点评：玩港服的小伙伴可要多出血了。

2019年Q1中国平板电脑出货531万台：苹果第一，华为第二



2019年Q1中国平板电脑出货531万台

IDC最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2019年第一季度中国平板电脑市场出货量约531万台，同比增长4.5%，连续四个季度保持上涨。



其中，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约464万台，同比下降2.0%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约67万台，同比大幅增长94.9%。增量主要来自苹果iPad Air的发布和华为M5 10.8寸产品的增长以及微软整体出货量的提升。

Z点评：华为的上升势头很猛。

何小鹏微博发文单挑特斯拉 你更看好谁



何小鹏微博发文单挑特斯拉

今日特斯拉正式对外公布了国产版Model3的售价，为32.8万起。对此小鹏汽车董事长何小鹏在其微博上表示，“Model 3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力”，而即将上市的小鹏P7将直接碾压。



“说实话，我觉得Model3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力，起码应该再降价1万美元。现在和5年前已经完全不同，Tesla的电池优势、智能差异和我们相比都已经没有，在拿了政府这么多政策和补助后还是这个价格，要不然是成本控制有问题，要不然还想获得5年前的利润率。交付时间估计也要在2020年q2，等小鹏P7出来肯定辗压”，何小鹏说。

随后，何小鹏又更新微博爆料称，小鹏P7的NEDC将达到460公里。“刚刚看到Model3的NEDC是460，这个和小鹏P7数字是一样的，但是我们将顺序调整了下，我们努力目标NEDC是640💪 ”，何小鹏说。

Z点评：性能数据和配置都是虚的，真正量产才是真。

蔚来：国产特斯拉价格有竞争 但我们有信心



国产特斯拉价格有竞争 但我们有信心

蔚来表示ES6和国产Model 3在定价上存在竞争关系，但自己也有信心。蔚来认为：“ES6在尺寸空间、豪华感等方面有明显优势。在性能、续航上和国产Model 3不相上下。”



蔚来还表示：“每次外资品牌来中国说，总有人要高喊狼来了。但中国的各行各业不一样崛起了很多优秀的本土企业吗？现在已经是2019年了。”

Z点评：量产才是真，质量好才是真。

小米架构再调整 任命李涛为集团质量办公室主任



小米架构再调整 任命李涛为集团质量办公室主任

小米集团今天又宣布了新的组织架构调整和任命通知，将原集团质量办公室与安全合规部合并为新的集团质量办公室，任命李涛为集团质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报。



Z点评：雷军亲抓中国区市场之后，便进行一次大刀阔斧的改革。



诺基亚手机宣布6月6日发新品

诺基亚手机在Twitter发布了预热视频，预计将在6月6日发布新品，并且主打夜间拍照。另外有消息爆料，诺基亚手机也将在6月6日推出夜间拍摄技术的升级，俗称“夜拍模式”。



虽然诺基亚9 PureView已经证明自己是最好的智能手机相机之一，但诺基亚专业相机应用上的极低光捕获算法只是看起来更自然。对于那些希望获得类似谷歌相机拍出更亮照片的人来说，还需要进一步升级。

Z点评：诺基亚又开始发新机了。

在高铁上能抽电子烟？铁总回应：不行



在高铁上能抽电子烟？铁总回应：不行

高铁上抽烟肯定是明令禁止的，但是高铁上能抽电子烟吗？针对这个问题，中国铁路官方公众号发表了普及文章——也不行。



中国铁路官方在文章中解释，因为高铁采用高度封闭式结构，采用全电脑自动控制、空气内循环系统。一方面，烟味等有害气体可能会会对其他旅客造成影响，另一方面，易燃易爆物品在高速行驶的列车上，也会对列车和旅客构成潜在的安全隐患。

Z点评：这个是常识，公共场所禁止吸烟。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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