看看都有啥 惠普发布全新一代Z系列产品

中关村在线消息：近日，惠普发布新一代惠普Z系列产品，包含笔记本、台式电脑、显示器以及VR等。



惠普发布新一代惠普Z系列产品

笔记本方面，惠普Z系列设计笔记本HP ZBook 14u G6配有4K显示屏，支持100% Adobe RGB色域显示，拥有600尼特亮度。HP ZBook 17 G6则拥有100% DCI-P3色域的17英寸显示屏。



惠普发布新一代惠普Z系列产品

处理器方面，HP ZBook 15u G6图形处理能力在前代产品基础上提升了50%，运行图形密集型应用程序更加顺畅。两款产品搭载英特尔酷睿第八代处理器，支持PhotoShop、Illustrator、AutoCad等多任务处理。HP ZBook 15 G6与HP ZBook 17 G6则搭载英特尔酷睿第九代处理器和新一代NVIDIA Quadro RTX显卡，支持3D设计和虚拟现实开发，能实现复杂工作需求。其中，HP ZBook 17 G6支持数据模拟和处理器渲染，支持用户拓展存储空间。



惠普发布新一代惠普Z系列产品

此外，惠普还发布了全新VR背包和VR头戴设备——惠普VR头戴设备HP Reverb专业版，官方表示该VR设备单眼分辨率高达2160*2160，视野扩大至114°，自带耳机集成双麦克风。

（本文图片来自惠普官网）

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