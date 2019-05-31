探秘柔宇柔性屏量产线，终于知道折叠屏手机的秘密

2014年，柔宇发布了厚度仅0.01毫米的柔性显示屏震惊业界，从此将柔性显示带到了公众的视野，引领了柔性显示和柔性电子产业的国际新潮流，如今，柔宇在技术上不断突破，全球首条具有自主知识产权的类六代全柔性显示屏大规模量产线点亮投产，同时也带来了全新的消费级可折叠柔性屏手机FlexPai柔派

柔性屏量产线尽是硬实力

5月30日，柔宇首个媒体开放日，迎来了数十位行业媒体记者到访，一同探秘目前市场上唯一在售的折叠屏手机柔派所使用柔性显示屏的量产线，该量产线柔宇投资约110亿元，是国际柔性显示基地及全球首条具有自主知识产权的类六代全柔性显示屏大规模量产线，于2015年10月在深圳筹建，2018年6月正式点亮投产。



柔宇国际柔性显示基地

整个参观环节约50分钟，媒体记者们在柔宇产线的更衣室一一更换上包裹严实的洁净服，经过淋风系统后，才能进入高度洁净的柔性屏量产线，可见这个全世界唯一一条量产出货的全柔性显示屏量产线对洁净度度要求十分严苛。产险内地板上有不少小孔，上方对应的天花板上也有密集小孔。柔宇工作人员告诉记者，整个产线的洁净度要求非常高，每立方英尺0.5微米的颗粒物小于100个，因此产线里设置了无尘室循环系统，这些小孔都是密集通风口，循环风从上往下吹，可带走热量、灰尘等影响洁净室环境的物质。



柔宇科技全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线，工作人员日常巡检设备状态

此次参观记者们近距离参观了曝光机、蒸镀机等多款高精密、高自动化设备，了解了柔性屏生产的整个工艺流程，记者在柔宇产线内现场上手体验了柔宇全柔性屏的裸屏，约8寸大小的屏幕未点亮时外观呈银色，非常轻薄，厚度与家用的保鲜膜相当，可以在手上轻松卷曲成食指粗细的圆筒状。柔宇工作人员告诉记者，折叠屏手机上使用的柔性屏正是这种可卷曲的柔性屏，薄薄的屏幕上集成了超过2000万个柔性超精密器件，600万级柔性集成电路，近百种微纳米薄膜材料，工艺难度相当惊人。



高科技定制化测试机

就是这个能够完成如此高艰工艺的生产线，三年前还只是个荒草地，柔宇加快步伐，在这样的短时间内树起这么现代化的厂房，而且所有的设备都跑通，可以想象柔宇付出了多大的努力，如今能进入生产线近距离一探究竟，看到这么多巨大的设备24小时不停运转，柔宇的硬实力有目共睹。



2018年6月6日，柔宇全球首条类六代全柔性显示屏量产线点亮投产仪式

首款可折叠手机领跑全球 销量超预期

继2018年6月在全球率先量产全柔性显示屏后，柔宇科技2018年10月在北京发售全球首款可折叠柔性屏手机柔派，其后，三星、华为等企业也先后推出折叠屏手机，不过目前消费者唯一能在市场上买得到、量产出货的折叠屏手机只有柔宇的柔派，且8999元起的价格也远低于其他已公布价格的折叠屏手机。



FlexPai柔派折叠屏手机

柔派发布后，2018年底被英国BBC评为世界通讯行业发展史上的标志性手机，并被《福布斯》列入CES 2019全球五大趋势之一，2019年荣获美国国际数据集团（IDG）“2018全球手机最佳创新突破奖”和国际主流媒体多项权威大奖，被多家国际媒体评为“CES最佳”，并于今年3月年荣获世界三大设计奖项之一的红点设计大奖。



FlexPai柔派折叠屏手机

市场研究机构IHS预测,2025年可折叠手机出货量将达到5000万部,年复合增长率达到80%。柔宇科技副总裁樊俊超表示，自柔宇2018年10月率先发售全球首款消费级折叠屏手机柔派以来，全渠道的销售情况超出预期,用户反馈良好，相信未来折叠屏手机会成为更加明显的行业趋势。



柔宇柔性屏技术

在手机市场这片红海中想要打出一片属于自己的领域，唯有差异化才能站住脚跟，柔宇正是用独有的柔性屏技术将这片红海变为属于自己的蓝海，当柔派发布后，其他厂商的不断跟进就能看出，柔宇已经开始领跑柔性显示领域，成为折叠屏手机的领军者。

折叠下一个十年

近几年来，柔宇量产的折叠屏手机柔派、高清柔性屏时尚衣帽、柔性广告屏、柔性屏智能家居和智能交通产品、智能手写本柔记、美颜自拍杆等等已逐渐走入人们的生活。



折叠下一个十年

未来，柔性屏还将给人们的生活带来多少改变？

“如今物联网还相当于刚刚出生的婴儿，很多东西远远没有实现万物互联。随着5G时代的到来，物与物的时延降到极低，更多物体将被连接，更加需要新的人机交互方式。”柔宇的柔性显示、柔性传感技术是全新的人机交互方式，有助于打破物理空间限制，未来更多的物体可以通过柔性电子技术进行连接，让更多物体成为万物互联的一部分。

樊俊超引用了著名科技杂志《连线》(Wired)创始主编、互联网预言家凯文·凯利（KK）在《必然》一书中提到的概念“屏读（screening）”——（未来）屏幕将无处不在，任何一种表面都可以成为屏幕，看的书是一个屏幕，接触的所有表面都可以是一个屏幕，甚至有的人衣服都可以成屏幕，不同的屏幕之间形成了生态系统。



Louis Vuitton 2020 早春女士时装秀展示的柔性屏时尚手袋

谈及未来信息产业发展趋势，樊俊超认为人机交互、人工智能和万物互联是三大发展方向，柔性显示、柔性传感是新型人机交互技术中的平台型技术，能广泛应用到各行各业，与人工智能和万物互联将深度融合发展。



柔宇科技联手空客展示的全球首创高清、超薄行李架柔性显示屏

他表示，柔宇与许多新锐的硬科技企业一样，从很早期就开始在“无人区”摸索，几乎没有任何既有经验可循，发展模式也与常规方式有所区别。







樊俊超说：“人们常说‘摸着石头过河’，我们是河里连石头都没有，凭着对科学规律的理解、凭着对柔性显示的理解，一路坚持下来。我们也很欣慰不断有更多合作伙伴、更多投资机构加入，真金白银投票选择我们的消费者也越来越多，这都让我们充满信心。”

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