足足三层楼 微软宣布伦敦旗舰店开放时间

中关村在线消息：微软今天正式宣布了在英国的首家实体零售店——伦敦旗舰店将在7月11日面向公众开放营业。



微软宣布伦敦旗舰店开放时间

这是微软在英国的第一家实体零售店，位于伦敦牛津广场。据悉，该零售带店面积达21932平方英尺，足足覆盖三层楼。该零售店可供用户测试和体验微软及其合作伙伴提供的最新技术、产品和服务。

据了解，微软伦敦旗舰店将设置一块互动区域，整个区域中有沉浸式的视频墙围绕，非常适合体验Surface、Windows、Office、Xbox/PC游戏、HoloLens混合现实等。



微软宣布伦敦旗舰店开放时间

此外，该店还将设有问答台，为客户提供专门的服务。无论产品是从哪里购买的，使用何种版本的系统。都可以从技术顾问那里获得有关Microsoft产品和服务的技术支持、培训以及建议。

值得一提的是，该店还将为客户提供免费的全年研讨会和计划，以供用户学习技术以及编码。无论是企业客户想要寻找最新的技术，或者是想要加入社区，又或是在锦标赛中展示技能的游戏玩家，甚至是想要重新编写代码的学生以及希望将Minecraft带入课堂的老师。

（本文图片来自微软官方视频）

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