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    摩根士丹利继续看衰苹果：下调目标价至231美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间5月31日，在花旗银行调整了苹果股票的目标价之后，摩根士丹利也开始对苹果的股票目标价进行下调，从240美元调至231美元。显然，各家投资机构对于苹果近期的公司发展是一个看衰的态度。

    摩根士丹利继续看衰苹果：下调目标价至231美元
    摩根士丹利继续看衰苹果：下调目标价至231美元

    摩根士丹利的分析师凯蒂·休伯蒂(KatyHuberty)在一份给投资者的报告中表示，他们预计苹果股价将继续震荡，近期股价最低很有可能在160美元左右。

    此前根据罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的预测，苹果将在第三季度削减其旧款 iPhone 型号的产量，分析师们推测苹果在中国的市场份额还将下滑。

    在该证券公司此前给投资者的一份智能手机供应链报告中预测，苹果将在第三季度减少旧款 iPhone 的订单，但是并未具体指出哪些型号将会减产。同时，该证券公司还预测此次减产并不会影响到2019 年 新款iPhone的发售与发货，新款iPhone的供应一切正常。

    （本文图片来自互联网）

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