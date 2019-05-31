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    蔚来：国产特斯拉价格有竞争 但我们有信心

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：特斯拉在今天公布了国产Model 3的售价为32.8万元，并引得国内电动汽车厂商纷纷出来发表看法，现在蔚来也跟进了。

    特斯拉公布国产Model 3售价：32.8万元
    特斯拉公布国产Model 3售价：32.8万元

    据新浪科技报道，蔚来表示ES6和国产Model 3在定价上存在竞争关系，但自己也有信心。蔚来认为：“ES6在尺寸空间、豪华感等方面有明显优势。在性能、续航上和国产Model 3不相上下。”

    蔚来还表示：“每次外资品牌来中国说，总有人要高喊狼来了。但中国的各行各业不一样崛起了很多优秀的本土企业吗？现在已经是2019年了。”

    特斯拉在今天上午正式公布国产Model 3售价为328000元，将从5月31日（今日）起开启预订。根据特斯拉官方给出的数据，国产Model 3标准续航升级版续航里程为460KM，最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。

    就在上午，小鹏汽车董事长何小鹏也在其微博上表示，“Model 3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力”，而即将上市的小鹏P7将直接碾压。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7183071.html report 781 中关村在线消息：特斯拉在今天公布了国产Model 3的售价为32.8万元，并引得国内电动汽车厂商纷纷出来发表看法，现在蔚来也跟进了。特斯拉公布国产Model 3售价：32.8万元据新浪科技报道，蔚来表示ES6和国产Model 3在定价上存在竞争关系，但自己也有信心。蔚来认为：“ES6在...
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