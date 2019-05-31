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    Moto One新机跑分曝光：搭载三星处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：根据外媒报道，摩托罗拉可能会在近期发布一款One系列的新机，型号为——One Action。现在，有外媒曝光了这款摩托罗拉新机的Geekbench跑分信息。

    摩托罗拉One Action跑分遭曝光 或搭载Exynos 9609
    网曝Motorola One Action跑分信息

    Geekbench数据显示，该机单核得分为1601分，多核分数为5377分，配备4GB运存，处理器主频最低为1.64GHz，运行Android 9.0系统。根据跑分成绩，这款“Motorola One Action”机型极有可能搭载了三星的Exynos 9609处理器。

    摩托罗拉One Action跑分遭曝光 或搭载Exynos 9609
    网曝Motorola One Action渲染图

    据悉，作为摩托罗拉One系列的一员，One Action可能是一款主打拍照的手机，或将成为摩托罗拉首款三摄手机。不多此前曾有传闻称，该机将不会不会采用One Vision上搭载4800万像素相机，而是使用了一款表现不错的1200万像素相机。第二个摄像头为1200万像素，支持光学变焦，第三个摄像头则是超广角镜头。采用双色LED闪光灯。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7183048.html report 738 中关村在线消息：根据外媒报道，摩托罗拉可能会在近期发布一款One系列的新机，型号为——One Action。现在，有外媒曝光了这款摩托罗拉新机的Geekbench跑分信息。网曝Motorola One Action跑分信息Geekbench数据显示，该机单核得分为1601分，多核分数为5377分，配备4...
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