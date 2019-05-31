微软Windows 10 大升级：Modern OS

中关村在线消息：近日在2019届台北电脑展上，微软宣布了对新操作系统的命名，为Modern OS 。



Computex 2019上的微软

微软表示，Modern OS 应当具备以下基本条件：无缝更新。Modern OS 的更新应该是在后台默默进行的，无需打扰用户；这些更新无需干预、非常可靠而快速，且不会造成当前事务的中断。

默认安全。程序运行状态与操作系统分离，运算与应用分开，让用户在整个设备周期内免受病毒攻击。

永远连接。Modern OS 应该对 Wifi、LTE 和 5G 的运行进行支持，用户永远不必担心上不去网。

持续性能。当用户拿起设备的那一刻，就可以工作，而不必担心需要充电。



Modern OS

微软还表示，为了让体验差异化，一款 Modern OS 还应该具备以下提升要素：

连接云端。利用云端的计算能力来增强用户的设备体验。

AI 赋能。一个现代操作系统应当能够预测用户明天要做的事，并且帮助用户完成，还能够让应用程序变得更加智能。

多方感知。在交互方式上，用户可以利用手写笔、触控、语音甚至是凝视来控制自己的操作系统，当然，用户也可以利用键盘和鼠标。

形体敏捷。一款现代操作系统具有正确的传感器支持和姿态感知，以使合作伙伴在外观生态上进行创新，在应用领域也能够充分自定义。

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