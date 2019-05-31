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    分析师预测：苹果中国市场份额将继续下滑

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治

    中关村在线消息：今日，根据罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的预测，苹果将在第三季度削减其旧款 iPhone 型号的产量，分析师们推测苹果在中国的市场份额还将下滑。

    分析师预测：苹果中国市场份额将继续下滑
    分析师们推测苹果在中国的市场份额将下滑

    在该证券公司此前给投资者的一份智能手机供应链报告中预测，苹果将在第三季度减少旧款 iPhone 的订单，但是并未具体指出哪些型号将会减产。同时，该证券公司还预测此次减产并不会影响到2019 年 新款iPhone的发售与发货，新款iPhone的供应一切正常。

    分析师预测：苹果中国市场份额将继续下滑
    分析师们推测苹果在中国的市场份额将下滑

    截至目前，罗森布拉特证券认为2018 年第二季度的 iPhone XSiPhone XS Max 的库存有所增加。可能是由于出货量的减少，也可能是因为随着时间的推移接近 9 月推出的新手机，苹果未做出削减产量的举动。

    不过，目前 iPhone XR 的表现比较波动，该款手机的销量在第二季度有正常的季节性下降，虽然 iPhone XR 在 3 月份是北美最受欢迎的智能手机。

    （本文图片来自互联网）

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