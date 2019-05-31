中关村在线消息：努比亚官方近日在微博上宣布，从6月1日0点起，努比亚X 6GB+64GB最高直降900元，8GB+128GB最高直降1100元，8GB+256GB最高直降700元。



努比亚 X即将迎来降价：最高直降1100元

努比亚于去年10月31日在北京发布了努比亚X，这款努比亚X采用前后双屏的设计，取消了前置相机，用副屏加后置摄像头来解决自拍和视频通话的功能，而正面采用了一款COB封装的LCD屏幕，屏占比达到了93.6%。

这款手机配置方面，搭载了高通骁龙845，最高支持8GB+256GB的存储空间，配备3800毫安时电池。此外努比亚X机身上有两枚指纹识别模块，实现了左右无差别的解锁体验，无论是左习惯手还是右习惯手用户，都能轻松使用。

而最大的亮点背面副屏也十分有用。努比亚针对这块5.1英寸的屏幕也专门进行了系统优化，支持游戏按键模拟，可以把背面屏幕的两边区域模拟为游戏按键，使用户在游戏过程中更加畅快淋漓。

（文中图片来自新浪微博）

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