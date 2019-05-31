何小鹏微博发文单挑特斯拉 你更看好谁

中关村在线消息：今日特斯拉正式对外公布了国产版Model3的售价，为32.8万起。对此小鹏汽车董事长何小鹏在其微博上表示，“Model 3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力”，而即将上市的小鹏P7将直接碾压。



何小鹏微博内容

何小鹏对此发文表示，Model3国产版价格毫无竞争及，最少还要便宜一万美元。对于Tesla的电池优势、智能差异等这些技术优势，何小鹏则直指“已经没有差距”。

“说实话，我觉得Model3国产版32.8万（不带自动驾驶）毫无竞争力，起码应该再降价1万美元。现在和5年前已经完全不同，Tesla的电池优势、智能差异和我们相比都已经没有，在拿了政府这么多政策和补助后还是这个价格，要不然是成本控制有问题，要不然还想获得5年前的利润率。交付时间估计也要在2020年q2，等小鹏P7出来肯定辗压”，何小鹏说。

随后，何小鹏又更新微博爆料称，小鹏P7的NEDC将达到460公里。“刚刚看到Model3的NEDC是460，这个和小鹏P7数字是一样的，但是我们将顺序调整了下，我们努力目标NEDC是640💪 ”，何小鹏说。



即将上市的小鹏P7

据了解，小鹏P7已经于上海车展上正式发布，小鹏汽车公布官方数据显示，P7 的NEDC续航里程将达到600+KM，高配车型将搭载双电机四驱，0-100Km/h加速成绩进入仅为4秒+。

自动驾驶方面，小鹏汽车P7内置XPILOT3.0自动驾驶辅助系统，搭载NVIDIA的DRIVE Xavier芯片，可以为小鹏P7的量产车提供L3级别高级辅助驾驶系统，通过摄像头、传感器以及超声波雷达/毫米波雷达，可以实现在城市内，开启防加塞功能，确保情绪与行车都足够稳定，在高速公路行车时，P7实现了L3级自动辅助驾驶，在定速巡航状态下，主动寻找最佳行车道，无需人工干预变道。



特斯拉Model 3

相比之下，特斯拉Model 3在性能以及无人驾驶技术方面则优势不明显：

特斯拉Model 3价格表车型售价：标准续航升级版（国产版本）32.8万元；标准续航升级版37.7万元；长续航后轮驱动版42.1万元；长续航全轮驱动版46.3万元；Performance高性能全轮驱动版52.2万元。

特斯拉Model 3的性能参数上，其NEDC工况续航里程可达460km，0-100km/h加速时间为5.6s，最高时速可达225km/h。

特斯拉为Model 3提供有AutoPilot辅助驾驶系统，但这里要注意是该功能是“选装”，价格是2.78万元起。

这里Autopilot为L2级别，他只能为驾驶者提供如自动辅助实施转向、加速和制动等基础功能，更高阶的Autopilot也仅是在此基础上增加了“自动泊车，自动召唤（驶入驶出泊位），高速下自动驾驶变道辅助”这三项功能。

小鹏汽车P7内置XPILOT3.0自动驾驶辅助系统，特斯拉的Autopilot则要逊色不少，更何况Autopilot还是选装，而小鹏汽车P7则是标配XPILOT 3.0系统。

不过有一点很重要，那就是量产。说白了配置也好、售价也好，以及技术优势也好，它只是停留在纸面上的数据对比。市场和用户最终看的是，何时能量产以及何时能真正开上车。



在这里小鹏汽车VS特斯拉Model 3你更支持谁呢？

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