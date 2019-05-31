i9加持 EUROCOM发布新款Sky X7C笔记本

中关村在线消息：近日，EUROCOM公司发布新款Sky X7C笔记本，新款笔记本搭载了i9-9900K+RTX2080。



EUROCOM新款Sky X7C

外观方面，EUROCOM Sky X7C笔记本采用黑色配色，辅以银色点缀的设计。笔记本尺寸为418 x 295 x 39.9毫米，重量达到了3.9公斤。屏幕尺寸为17.3英寸，最高可选4K屏幕。



EUROCOM新款Sky X7C

硬件配置方面，Sky X7C笔记本采用了英特尔i9-9900K处理器，显卡使用英伟达RTX2080。接口齐全：Mini Display Port 1.3、3个USB 3.1 Type-A、2个USB 3.1 Type-C（其中一个支持雷电3）、USB 2.0和HDMI 2.0等。散热方面使用了3+3热管散热系统。



EUROCOM新款Sky X7C

价格方面，最低配置的9700K/RTX 2070/1080P标准版售价2166美元（约合人民币14947元）感兴趣的小伙伴可以到该公司官网进行选购。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：i9加持 EUROCOM发布新款Sky X7C笔记本http://news.zol.com.cn/718/7182940.html