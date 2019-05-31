中关村在线消息：近日，Facebook股东积累的不满情绪在周四的公司年度股东大会上全面爆发。一位投资者将Facebook描述为“扎克伯格失败的独裁统治。”另一位投资者称该公司“摧毁了新闻业。”



扎克伯格被逼宫：一票否决全部放权提议

SumOfUs是一家运营数字营销活动的组织，旨在向强大的公司施加压力，其成员站在外面举着“投票否决扎克伯格”的标语。他们还在Facebook的网站上展示了一个形状像愤怒表情符号的大型充气气球。

虽然发泄了不满情绪，但股东们还是有所摇摆，最终没有达成任何实质性的效果。

股东提出了八个不同的提案，其中许多都希望限制CEO马克·扎克伯格的权力。因为Facebook最近一年遭遇的各种危机，这个问题已经越来越普遍。

一项提案希望对投票方式展开结构化调整，以限制带有额外投票权特殊股票，这些股票主要由扎克伯格持有。另一项提案建议让他卸任董事长。与Facebook之前的表态一样，拥有多数投票控制权的扎克伯格否决了所有提案。

投票结果尚未公布，扎克伯格已经投票反对，所以这些提案注定失败。

（文中图片来自互联网）

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