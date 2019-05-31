谷歌调整Chrome广告拦截功能：只限企业用户

中关村在线消息：据美国科技网站9to5Mac消息，谷歌年初曾提议对Chrome浏览器的扩展平台“Manifest V3”进行调整，此举引发了业界的强烈不满。如今谷歌回应称Chrome调整的广告拦截功能仅限于企业用户。



Chrome

谷歌今年1月曾表示，将对Chrome浏览器的扩展平台“Manifest V3”进行调整。调整后，Manifest V3将阻止大多数Chrome广告拦截插件的正常工作。此次调整的最大变化就是，一些现代化的广告拦截插件，如uBlock Origin和Ghostery等，将无法正常或有效地拦截广告。

为此，谷歌遭到了业界的强烈反对。反对者表示称此举只会给谷歌自己的广告业务带来好处，而对开发商很不友好。

如今，谷歌对社区提出的一些问题做出了回应，并分享了更多有关权限更改的细节。谷歌表示：“Chrome反对Manifest V3中webRequestAPI的拦截功能，而不是整个webRequest API（虽然拦截仍适用于企业部署）。谷歌本质上是说，Chrome仍将有能力屏蔽不想要的内容，但这仅限于Chrome的付费企业用户。换言之，这很可能允许企业客户开发内部Chrome扩展，而不是用于广告拦截。

值得注意的一点是：谷歌澄清了一个事实，Chrome仍具有内容拦截能力，只不过仅限于企业用户。

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