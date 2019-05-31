中关村在线消息：北京时间5月31日，近日市场研究公司IDC对外发布了多个市场的平板电脑占有率。苹果的iPad仍旧占据着第一的位置，欧洲、中东和非洲这三个市场使得iPad成为了更加成功的平板电脑。



iPad销量持续强势 三大市场份额排名第一

据了解，iPad出货量从去年同期的198.2万台攀升至第一季度的231.4万台，而iPad在市场上的占有率从18.28%上升至23.95%。去年苹果发布了许多iPad的新品，这也直接导致了iPad的销量直线上升。其他平板电脑制造商在这个市场上占据的份额仍旧远低于苹果和三星。值得一提的是，今年第一季度前面提到的三大市场平板电脑整体销量下降10.9%，仅为970万台。

此前，天风国际分析师郭明池发布了一份调研报告，报告中表示苹果预计将在今年第四季度到明年第一季度量产两款iPad Pro。这两款iPad Pro最大的亮点莫过于首次配备高单价LCP软板。

郭明池还提到，这两款iPad Pro的尺寸分别为11寸和12.9寸并将首次采用LCP软板用于连接天线与主板，以降低讯号耗损与改善连网效能。新款iPad Pro的定位仍旧是生产力工具，因此搭载5G芯片也是这款设备非常重要的部分。不过，从目前的进度来看，明年这两款产品很难用上5G。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPad销量持续强势 三大市场份额排名第一http://news.zol.com.cn/718/7182886.html