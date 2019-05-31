中兴已为AXON 10 Pro推送20倍变焦固件

中关村在线消息：前几天，中兴手机官方在微博发布预告称，中兴AXON 10 Pro即将支持20倍混合变焦。日前，中兴已正式向用户推送支持20倍变焦的系统固件。



中兴AXON 10 Pro已推送20倍混合变焦固件

据了解，混合变焦就是光学变焦与数码变焦的结合体，是通过数码变焦后再使用另外一颗镜头来补偿图像经过数码变焦之后损失的像素，尽量去补偿损失的画质。从而达到比普通数码变焦的画面更加清晰，同时又能使其比普通的光学变焦的距离更远。而成像质量则介于数码变焦和光学变焦之间。



中兴AXON 10 Pro 20倍混合变焦效果

中兴手机官方表示，中兴AXON 10 Pro在经过20倍混合变焦之后，可以拍得非常！非常远！中国第一高楼上海中心亦能够变得触手可及。



中兴AXON 10 Pro 20倍混合变焦效果

该机的后置相机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合。其中主摄支持四合一像素合成技术，光圈为F/1.7，广角镜头视角高达125度，可以最大限度扩展镜头的大场景捕捉能力，而长焦镜头支持3x光学变焦能力，光圈为F/2.4。规格上来看这是一台十分出色的拍照手机，此次升级了20混合变焦也将为用户带来更加完善的拍照体验。

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