MOTO新机曝光：后置三摄+搭载三星处理器

中关村在线消息：根据外媒消息，摩托罗拉不久将会有型号为Motorola One Action的新机加入，该机将是Android One设备，并且摩托罗拉可能今年将在Android One设备上全面采用三星处理器。



摩托罗拉三摄手机或将使用三星处理器

据称，摩托罗拉One Action或将使用三星Exynos 9610处理器，它是另一款名为Exynos 9609的处理器经过改进的产品，两款芯片在表现上差不多，但是Exynos 9609的处理速度较Exynos 9610稍慢些。另外，One Action将使用4GB运行内存。

摩托罗拉One Action的相机很有看点，或将成为摩托罗拉首款三摄手机。后置将采用竖向三摄。但有传闻其将不会采用One Vision上搭载4800万像素相机，而是采用表现不错的1200万像素相机。第二个摄像头为1200万像素，支持光学变焦，第三个摄像头则是超广角镜头。采用双色LED闪光灯。

（文中图片来自Onleaks）

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