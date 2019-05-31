    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    MOTO新机曝光：后置三摄+搭载三星处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：根据外媒消息，摩托罗拉不久将会有型号为Motorola One Action的新机加入，该机将是Android One设备，并且摩托罗拉可能今年将在Android One设备上全面采用三星处理器。

    摩托罗拉三摄手机或将使用三星处理器
    摩托罗拉三摄手机或将使用三星处理器

    据称，摩托罗拉One Action或将使用三星Exynos 9610处理器，它是另一款名为Exynos 9609的处理器经过改进的产品，两款芯片在表现上差不多，但是Exynos 9609的处理速度较Exynos 9610稍慢些。另外，One Action将使用4GB运行内存。

    摩托罗拉One Action的相机很有看点，或将成为摩托罗拉首款三摄手机。后置将采用竖向三摄。但有传闻其将不会采用One Vision上搭载4800万像素相机，而是采用表现不错的1200万像素相机。第二个摄像头为1200万像素，支持光学变焦，第三个摄像头则是超广角镜头。采用双色LED闪光灯。

    （文中图片来自Onleaks）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MOTO新机曝光：后置三摄+搭载三星处理器http://news.zol.com.cn/718/7182810.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7182810.html report 694 中关村在线消息：根据外媒消息，摩托罗拉不久将会有型号为Motorola One Action的新机加入，该机将是Android One设备，并且摩托罗拉可能今年将在Android One设备上全面采用三星处理器。摩托罗拉三摄手机或将使用三星处理器据称，摩托罗拉One Action或将使用三星Exynos 96...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品