中关村在线消息：援引自财联社报道，华为液晶电视机最快将于今年9月上市。不过目前，该消息尚未得到华为方面的证实。



传华为电视最快9月发布 TCL和京东方供应屏幕

财联社消息称，华为液晶电视机将于今年9月或10月上市。而就在昨日，两款华为液晶电视已经通过3C认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

除此之外，来自供应链消息也正是华为电视已经在路上。有行业内人士爆料，华为今年将推出55英寸和65英寸两个型号的电视产品，并已与TCL集团旗下华星光电就65英寸电视面板供应达成合作。

其中TCL的华星t6工厂开始备货生产，预计可在三季度供货，订单数量有待进一步消息确认。

华为要做电视的消息已经传开有一段时间，但是华为高层已经多次否认。华为消费者CEO余承东曾表示，华为不会做传统电视。而是会探索AI时代大屏的体验升级，例如具备电视功能的大屏产品，目前正与合作伙伴探讨，有可能今年会推出一些样板产品。

最近余承东再次回应称，华为不会做传统家电，也不会做传统电视。而在AI时代，华为肯定会做带屏幕的智能音箱，屏幕多大也都有可能性，可能会具备电视功能，但只是辅助功能，同时手机可以与大屏互动。

（文中图片来自互联网）

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