移动与清华开始6G研究 最高速率可达1TB

中关村在线消息：5月30日晚间，中国移动与清华大学正式签署战略合作框架协议，表示将会共同开展面向6G的未来移动通信网络、下一代互联网和移动互联网、工业互联网、人工智能等重点领域的研究。



中国移动与清华大学签署战略合作框架协议

根据协议，双方将共同成立联合研究院，打造领先技术、解决方案和产品，推动科技成果的转化和应用。同时，开展高等人才联合培养，探索产学研用协同创新机制，推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链深度融合，激发科技创新合作新动能。



中国移动与清华大学共同推动6G研究

6G指的是第六代移动通信技术，也是5G之后的延伸。

此前，工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣表示，6G概念研究在今年启动。按照过去通信发展的规律推测，6G的理论下载速度可以达到每秒1TB，预计2020年将正式开始6G研发，2030年投入商用。

未来的通信网络将是多层次的，2G、3G、4G、5G、6G并存。启动6G研究跟5G的商用并不矛盾。过去往往也是交叠的状况，一般是上一代准备商用，下一代就开始做研究了。

（文中图片来自互联网）

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