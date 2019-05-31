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    三星手机三星 GALAXY Note 10（全网通）

    三星Note 10再传新消息：或弃3.5mm接口

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：按照惯例，三星手机的每年会推出S系列和Note系列两款旗舰产品。今年S系列的S10以及S10+已经发布，接下来就是下半年的旗舰Note10系列了。近日，有外媒报道了该机的最新消息，三星Galaxy Note 10系列将会在机身设计上有大变动。

    Galaxy Note 10将放弃3.5mm耳机端口和物理按钮
    网曝三星Galaxy Note10渲染图

    据报道，今年的Galaxy Note 10将会放弃配备的3.5mm耳机接口。在近年来，各家厂商都为了内部空间以及机身的防水功能而砍掉耳机接口，只有三星还在一直坚持使用3.5mm耳机接口，同时还做高级别的防水效果。如果这个消息属实，那么Galaxy Note 10可能是三星首款没有3.5mm耳机端口的旗舰设备。

    Galaxy Note 10将放弃3.5mm耳机端口和物理按钮
    目前手机的耳机接口会占用很大一部分内部空间

    除此之外，消息还称Galaxy Note 10将会使用电容（触控）式的按键，包括电源、音量增减和Bixby按钮。这可能也是为了节省内部空而做出的妥协，看来随着手机行业的迅速发展，三星也已经对机身内部无从下手了，只能通过一些特殊的手段去缩减现有部件的体积占比，去增加内部的可使用空间。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note 10再传新消息：或弃3.5mm接口http://news.zol.com.cn/718/7182651.html

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