摩托罗拉Moto Z4在美发布：支持屏幕指纹

中关村在线消息：摩托罗拉Moto Z4今日凌晨在美国正式发布，该机价格为499.99美元（无锁，折合人民币约3500元），目前已接受预订，6月13日将发货。



摩托罗拉Moto Z4正式发布：支持屏幕指纹

Moto Z4并没有延续上一代Moto Z3（高通骁龙835处理器）搭载旗舰处理器，而搭载了高通骁龙675处理器，外界推测其主要针对谷歌Pixel 3a/3a XL。



摩托罗拉Moto Z4正式发布：支持屏幕指纹

和此前产品一样，Moto Z4支持Moto Mods，该机能够搭配售价199.99美元（折合人民币约1400元）的5G模块实现美国Verizon 5G网络。



摩托罗拉Moto Z4正式发布：支持屏幕指纹

摩托罗拉Moto Z4采用一块6.4英寸OLED水滴屏，分辨率为2340 x 1080，还支持屏幕指纹识别。采用高通骁龙675处理器，配备4GB内存+128GB存储，电池容量为3600mAh，支持15W快充。

相机方面，该机前置相机为2500万像素。后置摄像头为4800万像素，采用了Quad Pixel技术，默认输出1200万像素。这种技术能把四个像素合二为一，带来出色的图像。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：摩托罗拉Moto Z4在美发布：支持屏幕指纹http://news.zol.com.cn/718/7182649.html