早报：中移动开始研发6G 中兴开始研发5nm

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

6G已经展开研发，这就是装备一代，研发一代的节奏啊。



5G还没普及 中国移动与清华大学开始研究6G



中国移动与清华大学开始研究6G

中国移动与清华大学举行战略合作框架协议签约仪式。发挥各自优势，推动“产学”强强联合，加速关键基础性技术创新、前沿引领技术创新成果转化和产业化。



根据协议，双方将在面向6G的未来移动通信网络、下一代互联网和移动互联网、工业互联网、人工智能等重点领域开展科研合作，共同成立联合研究院，打造领先技术、解决方案和产品，推动科技成果的转化和应用。

同时，双方将开展高等人才联合培养，探索产学研用协同创新机制，推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链深度融合，激发科技创新合作新动能。

6G以来，所一枚社会目标户可能。就像是坚果Pro 2更新也更新了。



坚果Pro 2更新：新增Smartisan输入法

近日锤子坚果Pro 2发布了v6.7.0更新。新增Smartisan输入法，日历中新增订阅黄历和星座，支持购买国际流量等功能。



坚果Pro 2在2017年发布之初也是爆款之一。它采用极简设计，5.99英寸Incell全面屏，隐藏听筒/呼吸灯设计风格，背面则是锤子logo+指纹解锁二合一设计，骁龙660处理器，售价1799元起。

坚果都更新了，英特尔也绝对不能挤牙膏里，正式发布了10nm新品。

英特尔十代酷睿正式公布：10nm制程 现货发售



英特尔十代酷睿正式公布

Intel在台北电脑展上正式发布了代号Ice Lake的第十代酷睿处理器，首次量产10nm工艺，并采用新的Sunny Cove CPU架构和第11代核芯显卡，还集成了Wi-Fi 6、雷电3(四个)、PC AI人工智能。



Intel表示，十代酷睿目前已经批量出货，笔记本产品也会在第三季度内上架，但是目前尚未公布新一代产品的具体型号和规格。

从初步公布的整体规格上，Ice Lake十代酷睿包括i3、i5、i7三大序列，热设计功耗包括9W、15W、28W三种，其中9W的是Y系列超低功耗版，而且可以上调到12W，比现在的4.5-7W高得多，15W的则是U系列低功耗版，可以开放到25W，28W的暂不清楚，目前的也只有极少数定制版。

下面是一则谷歌消息，Chrome又有新功能。

谷歌：Chrome广告拦截功能将局限于企业用户



Chrome广告拦截功能将局限于企业用户

据美国科技网站9to5Mac报道，谷歌年初曾提议对Chrome浏览器的扩展平台进行调整，此举引发了业界的强烈不满。对此，谷歌今日表示，仍对相关调整持坚定立场，而Chrome当前的广告拦截功能也将仅限于企业用户。



谷歌今年1月曾表示，将对Chrome浏览器的扩展平台“Manifest V3”进行调整。调整后，Manifest V3将阻止大多数Chrome广告拦截插件的正常工作。

谷歌Chrome对企业用户推广告拦截，还算是精准。下面微软这个服务简直搞到了用户心坎里。

微软为PC玩家推出Xbox Game Pass服务



微软为PC玩家推出Xbox Game Pass服务

微软菲尔·斯宾塞发表博客，称两年前在Xbox One上推出了Xbox Game Pass，现在微软针对PC游戏玩家和PC游戏开发支持者的需求而设计了这项服务，依然叫Xbox Game Pass。订阅了PC版Xbox Game Pass的玩家在通过Windows版本的微软商城购买Xbox Game Pass所包含的游戏时，可享受最低可至八折的优惠幅度；购买相关DLC及附加组件内容时，可享受最低可至九折的优惠幅度。



PC版Xbox Game Pass将让广大玩家在Windows 10平台可以无限访问包含来自Bethesda，Deep Silver，Devolver Digital，Paradox Interactive以及SEGA等知名开发商作品在内的，超过百款的优质PC游戏作品。同时，正如我们在主机平台上所承诺的那样，计划让所有Xbox游戏工作室（如黑曜石工作室、inXile等）旗下新作在全球上市时，同步加入PC版Xbox Game Pass。

TCL也在积极推推进柔性屏产品。

TCL：预计将于第四季度量产柔性AM-OLED产品



TCL：预计将于第四季度量产柔性AM-OLED产品

TCL集团在接受机构调研时表示，TCL在武汉的一条规划产能为月产45K的LTPS-AMOLED柔性生产线，已点亮投产。并已与部分一线手机厂商达成合作意向，预计将于第四季度量产柔性AM-OLED产品。



据悉，目前华星上游的大部分核心设备均采购自日本、韩国。管理层有信心华星光电全年销售收入和利润实现双位数增长。今年第一季度，华星光电t3产线的LTPS产品出货量达2728万片，排名跃居世界第三。t3也已成为全球单体最大的LTPS工厂。

经过过分雨之后，才能见彩虹。中兴也开始发力了。

中兴：已熟练掌握10nm、7nm工艺 研发5nm芯片



中兴：已熟练掌握10nm、7nm工艺 研发5nm芯片

中兴通讯CEO徐子阳称，芯片、专利和软件是中兴通讯竞争力中三个非常核心的竞争力，中兴微电子已经可以做到通讯里面专用芯片，全部自主设计，通过合作伙伴代工生产，目前已经熟练掌握了10nm和7nm的工艺，研发向5nm制程进发。



2019年对中兴微电子业务方面做了明显的调整，对芯片研发做了进一步聚焦和具体分工，一是消除独家供应，消除不确定性；二是对产品竞争力有巨大关联作用的芯片，坚决自主开发；同时在研发资源和配置上做了更多的倾斜，确保在芯片战略上有更多的投入。

中兴开始大幅提升硬实力，而华为则是继续在消费级领域进军。

传华为液晶电视机于今年上市：最快9月



传华为液晶电视机于今年上市：最快9月

财联社消息，记者从华为消费者BG获悉，刚刚于5月29日获得3C认证的华为液晶电视机将于今年9月或10月上市。



近日有用户在国家质量认证中心相关页面上发现，华为的液晶电视已经通过了3C认证。这款电视将由京东方进行代工。目前，华为方面并没有对液晶电视是否存在以及何时发布进行回应。

iPad又在EMEA市场攻城略地。

IDC：第一季度苹果iPad夺回EMEA市场头名位置



第一季度苹果iPad夺回EMEA市场头名位置

报告显示，iPad出货量从去年同期的198.2万台攀升至第一季度的231.4万台，使其在EMEA市场上的占有率从18.28%上升至23.95%。在2018年第一季度，三星在这个市场上占据着主导地位，但第一季度该公司所占份额从当时的23.02%下降到了22.89%。



IDC认为，苹果在EMEA市场上所占份额上升是因为该公司去年发布了多款iPad新机，其中包括一款新的低价版机型以及重新设计后的iPad Pro机型。在2019年第一季度中，其他平板电脑制造商在这个市场上占据的份额仍旧远低于苹果和三星——华为所占份额仅为10.81%，而联想和亚马逊所占份额分别为6.66%和3.34%。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：中移动开始研发6G 中兴开始研发5nmhttp://news.zol.com.cn/718/7182611.html