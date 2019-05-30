晚报：中国CCF中止IEEE合作 豆瓣鹅组停用30天

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

英国今日在6座城市推出5G商用服务：网速最高每秒1Gb



英国今日在6座城市推出5G商用服务

据美国科技媒体TechCrunch报道，英国今日将在6座城市推出面向消费者的首个5G商用网络服务。由此，继韩国、美国之后，英国成为全世界第三个实现5G商用的国家。



报道称，英国主要移动运营商EE将在伦敦、加的夫（Cardiff）、爱丁堡、贝尔法斯特（Belfast）、伯明翰和曼彻斯特的特定区域推出新一代5G网络服务。EE表示，用户使用5G网络时，即使在网络覆盖范围内最繁忙的地区，预计网速也可以达到100~150 Mbps，部分用户甚至可以达到每秒1Gb的里程碑。

Z点评：手机价格和网络套餐价格，用户还吃得消吗？！

传TCL集团旗下华星光电Q3将为华为电视供货



传TCL集团旗下华星光电Q3将为华为电视供货

华为今年将推出55英寸和65英寸两个型号的电视产品，并已与TCL集团旗下华星光电就65吋电视面板供应达成合作，华星t6工厂开始备货生产，预计可在三季度供货，订单数量有待进一步消息确认。



国家质量认证中心信息显示，目前已有两款华为液晶电视产品已于 5 月 29 日获得认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

此外也消息称，华为首款电视 55 英寸的屏幕供应商为京东方，65 英寸的屏幕供应商则是华星光电。

Z点评：华为电视离我们越来越近，从此入坑华为。

SD协会：华为会员资格从未取消 名字消失是技术问题



SD协会：华为会员资格从未取消

5月30日，SD协会和JEDEC的会员名单中，华为重新出现在名单之中。对此，SD协会在回复媒体称：“华为的会员资格从未被取消，我们有过短暂的升级，这是为了确保符合美国商务部的要求。华为名字在官网消失，是由于技术原因。”



Z点评：SD协会相信不会再犯第二次错误了。



Chromium版Edge现拉黑YouTubeBUG 谷歌称已经修复



Chromium版Edge现拉黑YouTubeBUG

在曝出 Chromium 版 Edge 浏览器被 YouTube 网站“误拉黑名单”的新闻后，谷歌承诺会很快着手修复。谷歌工程经理 Addy Osmani 在 Twitter 上宣布 —— 该公司将很快修复困扰不少 Chromium 版 Edge 浏览器用户的这个 bug 。



截止发稿时，新版 Edge 浏览器似乎已经能够正常访问 YouTube 网站。选择了 Windows 10 Canary 或开发者通道的 Edge 用户，都能够自动适配上新的 UI 。

Z点评：自己人打自己人，谷歌这个操作很厉害。

中国移动携手韩国KT完成全球首个5G国际漫游演示



中国移动携手韩国KT完成全球首个5G国际漫游演示

中国移动与韩国电信公司（KT）联合演示了KT用户漫游到中国移动5G网络体验远程竞技游戏直播等业务，这是全球首个5G网络国际漫游演示。



现场，中国移动副总经理简勤与韩国KT社长观看了全球首个基于5G国际漫游的高清视频直播业务，通过游戏直播平台观看实时战况及多路视频通话，全程流畅清晰，充分体现了5G高速率、低时延等优势。

目前，中国移动已在17城市开展5G规模试验和应用示范，年内将在超过40个城市建设5G网络，推动实现2019年预商用，2020年规模商用的目标。

Z点评：中移动5G加油。

豆瓣公告：技术维护需要 豆瓣鹅组将暂停使用30天



豆瓣鹅组将暂停使用30天

豆瓣小组发布公告称，由于技术维护的需要，即日起至6月29日豆瓣鹅组将暂停使用30天。



中国计算机学会宣布暂时中止与IEEE通信学会合作



中国计算机学会宣布暂时中止与IEEE通信学会合作

中国计算机学会（简称CCF）今天发表“关于IEEE通信学会不当行为的声明”，表示暂时中止与IEEE通信学会的交流与合作。



中国计算机学会表示，“从保护学者和学术共同体的角度出发”，立即采取以下3条措施：中国计算机学会暂时中止与IEEE通信学会的交流与合作；不建议中国计算机学会会员向任何IEEE通信学会主办的会议和刊物投稿；建议中国计算机学会会员不参加IEEE通信学会主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。

Z点评：IEEE做了一个错误决定，带来了坏的影响。

华为：参与西班牙5G建设不受美禁令影响



华为：参与西班牙5G建设不受美禁令影响

华为西班牙公司首席执行官金咏29日说，尽管美国政府发布针对华为的禁令，但华为在西班牙的绝大多数合作伙伴在这个困难时期都选择与华为“并肩作战”，华为参与西班牙5G网络建设不会受到美国禁令的影响，“近日发生的这一切不会削弱华为在5G领域的竞争力和影响力”。



据介绍，在西班牙，华为已与多家电信运营商签署5G部署协议。从去年开始，华为还与沃达丰合作，在马德里、巴塞罗那等6座城市展开5G预商用部署，预计今年夏天投入使用。

Z点评：美国禁令挡不住先进技术的吸引力。

中国联通李国华：探索加快构建5G生态系统



中国联通李国华：探索加快构建5G生态系统

中国联通总经理李国华表示，期待与产业链各方的深度合作，共同投身到5G新生态的建设中，探索加快构建开放共享共荣共赢的5G生态系统，加快培育5G高质量创新发展新动力。



“3G时代，移动互联网开始蓬勃生长，4G时代，数字化彻底成为人们的生活方式，如今我们迎来了5G，5G作为新一代通信技术，对于构建万物互联的基础设施，具有跨时代意义。”中国联通总经理李国华表示，近年来，中国联通坚持高起点规划和建设5G新网络，构建云网一体的新一代信息基础设施，推动5G技术与行业应用的创新服务。

Z点评：5G已经成为各大运营商争夺的行业制高点。

中国投资者6月14日决定：是否投资日本显示器公司



中国投资者6月14日决定：是否投资日本显示器公司

据路透社援引《日本经济新闻》报道称，由中国大陆与台湾地区投资者组成的财团已告知日本显示器公司（JDI），该财团将于6月14日正式决定是否投资JDI。而此前苹果同意等待JDI偿还欠款，同时一家政府支持基金同意免除债务。



此前，因需要重新评估JDI的前景，该财团推迟了对该公司800亿日元的投资。这一投资是整个JDI援救计划的一部分。JDI发言人对路透社表示，公司此前并未宣布此报道中内容。

Z点评：JDI成也苹果败也苹果。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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