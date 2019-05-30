中关村在线消息：北京时间5月30日，据英国媒体报道，英国将成为全世界第三个实现5G商用的国家。近期，英国电信公司旗下的运营商EE正式宣布将在英国的六座城市启动5G服务，而价格显然也要比4G高出不少。



继韩国美国之后 英国成为第三个5G商用城市

据了解，这家运营商的服务首批覆盖的六座城市分别为伦敦、加的夫、贝尔法斯特、爱丁堡、伯明翰和曼彻斯特。今年晚些时候，这家公司的5G网络将会覆盖更多的英国城市。不仅仅是EE，今年七月份沃达丰集团也会在七座城市推出5G服务，这或许会迫使5G的资费进一步下降。

此前APAC 5G领导者的CxO峰会正式召开，会上一些韩国运营商表示，5G商用两个月之后，用户每日数据消耗量增长超过三倍。显然，5G的使用模式与LTE非常不同。

LG Uplus首席技术官Lee Sangmin在接受采访时表示，5G网络的数据使用量为平均每天1.3GB，这一数字远远高于LTE的400MB。同时，在开通5G网络之后，有20%的用户开始使用AR和VR功能，在LTE网络下这个数字只有5%。

KT首席技术官Jeon Hong-beom也承认，与4G数据流量相比，其5G数据使用量至少增加了三倍。显然，5G网络的顺畅性促进了用户更多使用移动网络。

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