腾讯要求今日头条停播《穿越火线》 已申请禁令

中关村在线消息：援引自光明网消息，腾讯于5月27日，在广州知识产权法院对西瓜视频和今日头条提起诉讼，要求其停止直播旗下游戏《穿越火线》，并为此申请法院禁令。



腾讯要求今日头条停播《穿越火线》

腾讯方面称，从2018年开始，西瓜视频官方开设直播房间、主动组织未经授权的《穿越火线》直播活动，并在今日头条中进行传播。在此过程中，西瓜视频、今日头条提供充值结算渠道，通过虚拟礼物的分成，获得巨大商业收益，严重侵害了《穿越火线》的著作权并构成不正当竞争。现依据我国《著作权法》、《反不正当竞争法》等相关规定，腾讯提起相关诉讼。

对于腾讯提起的诉讼，今日头条方面则回应表示，去年8月以来，腾讯就多款游戏视频、直播，向今日头条、西瓜视频、抖音短视频、火山小视频等产品多次发送律师函、投诉邮件。

据了解，截至目前，腾讯已经对字节跳动旗下今日头条、西瓜视频、抖音短视频、火山小视频等产品提起8项诉讼，分别涉及《王者荣耀》、《穿越火线》、《英雄联盟》三款游戏。

腾讯表示，这些产品以视频、直播等形式未经许可传播腾讯游戏，侵犯了腾讯的著作权，构成不正当竞争。并且腾讯对所有案件均申请禁令，要求上述产品立即停止以直播/视频方式传播腾讯旗下游戏内容。

目前，以上诉讼正在审理之中。



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