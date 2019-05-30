IEEE声明：华为保留成员资格 可继续提供赞助

中关村在线消息：援引自新京报消息，IEEE昨日发布一则禁令邮件被曝光，“禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人”。对此IEEE今日发布了最新声明，称作为一个在纽约注册的非政治性，非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务。



IEEE声明：华为保留成员资格

声明中IEEE表示，作为一个在纽约注册的非政治性、非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务。遵守这些法规能保护IEEE及其志愿者与全体会员。相关美国政府的法规限制了华为公司及其员工无法参与IEEE一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程，而IEEE需要合规。

不过IEEE表示，所有IEEE会员，包括华为员工，都可以继续正常保持IEEE个人及企业会员资格。

据了解，IEEE个人及企业会员资格仅享有一下权益：

继续正常保持IEEE个人及企业会员资格，并行使投票权；

正常订阅、访问IEEE的数字图书馆并阅读IEEE其他出版资料及文献；

正常提交技术论文并正常进入发表审核流程；

正常参加并出席IEEE赞助的学术会议及活动，并可以赞助或接受IEEE的奖项。

另外就是与华为有关的会员还可以正常参加商务、后勤和其他会议，包括参与学术大会的策划。

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