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    IEEE声明：华为保留成员资格 可继续提供赞助

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：援引自新京报消息，IEEE昨日发布一则禁令邮件被曝光，“禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人”。对此IEEE今日发布了最新声明，称作为一个在纽约注册的非政治性，非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务。

    IEEE声明：华为保留成员资格 可继续提供赞助
    IEEE声明：华为保留成员资格

    声明中IEEE表示，作为一个在纽约注册的非政治性、非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务。遵守这些法规能保护IEEE及其志愿者与全体会员。相关美国政府的法规限制了华为公司及其员工无法参与IEEE一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程，而IEEE需要合规。

    不过IEEE表示，所有IEEE会员，包括华为员工，都可以继续正常保持IEEE个人及企业会员资格。

    据了解，IEEE个人及企业会员资格仅享有一下权益

    继续正常保持IEEE个人及企业会员资格，并行使投票权；

    正常订阅、访问IEEE的数字图书馆并阅读IEEE其他出版资料及文献；

    正常提交技术论文并正常进入发表审核流程；

    正常参加并出席IEEE赞助的学术会议及活动，并可以赞助或接受IEEE的奖项

    另外就是与华为有关的会员还可以正常参加商务、后勤和其他会议，包括参与学术大会的策划。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：IEEE声明：华为保留成员资格 可继续提供赞助http://news.zol.com.cn/718/7182072.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7182072.html report 982 中关村在线消息：援引自新京报消息，IEEE昨日发布一则禁令邮件被曝光，“禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人”。对此IEEE今日发布了最新声明，称作为一个在纽约注册的非政治性，非营利组织，IEEE必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务。IEEE声明：华为...
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