苹果的iPod touch回归 其实并不好玩

本周二晚间，苹果的一条消息推送瞬间引爆了整个互联网。阔别人们视线四年之久的iPod touch推出了新款产品。

与之前传闻中的并不相同，苹果并没有推出一个所谓“全面屏”版本的iPod touch，而是认认真真的推出了一个性能强化版本，设计上还是原来的味道，甚至Home键上的方块图案也得到了保留，真的很像在2019年能买到一部全新的iPhone 4S。





不仅仅是iPod touch的外观，这款设备的性能也比较“复古”。新款iPod touch搭载2016年问世的A10 Fusion芯片，屏幕尺寸仍然是4英寸视网膜屏幕，并且没有Touch ID。另外，苹果还首次为iPod touch带来了增强现实 (AR) 体验。

iPod touch十二年前是一招妙棋，但现在不管用了

这款产品公布之后，人们的反应一开始更多的是惊讶，冷静下来之后，我们似乎不难发现，愿意为这个情怀买单的人并不多。人们问的最多的问题就是：这种清理库存的产品购入有什么购入的必要？虽然有一定的性价比，但是我为什么不买一个iPhone呢？

这个问题提出之后，我们就需要回到苹果的硬件产品生态来细细梳理。iPhone出现之前，iPod和Mac是苹果的主要硬件产品。2004年iPod成为全美国最受欢迎的数码音乐播放器，但显然，仅仅是音乐播放器很难支撑苹果的野心。





到了2007年1月，那场改变了苹果命运的发布会，让全世界的人们认识了iPhone。iPhone的首发价格相对今天而言并不算贵，但是499美元起售价还是让一些想要体验iOS系统的人们望而却步。乔布斯显然想到了这一点，同一年的9月份，苹果正式公布了iPod touch。

即便是放到当下，iPod touch都是那种可以放进营销教科书中的经典案例。乔布斯深知，相比iPhone硬件本身，iOS系统以及App应用程序才是需要向普罗大众推广的东西。普罗大众显然不会为了一个全新的系统就掏出499美元，于是299美元的iPod touch成了许多买不起iPhone的人们体验iOS的最佳选择。尤其是在中国市场，为了让自己的iPod touch支持电话功能，还出现了“苹果皮”这样的“时代的眼泪”。



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然而，随着人们对于智能手机消费水平的不断提升，iOS系统也已经出到了第十三个版本，人们似乎并不需要这样的一个中间产品来体验iOS系统，因此iPod touch的定位也越来越鸡肋。这也是为什么，苹果将这条产品线暂停了四年之久。



重拾品牌战略的苹果，这次玩砸了

从去年开始，苹果开始重拾品牌战略，MacBook Air和Mac Mini的回归都佐证了这一点。当时这两款产品的发布的过程，苹果在“情怀贩卖”这一环节上做的非常不错。发布会现场，库克也提到了乔布斯2008年首次公布MacBook Air时从牛皮纸袋中抽出的场景，那也成为了苹果历史上的十大华彩瞬间。回忆之后迎来新品，显然可以让真正的粉丝们获得极大的满足感。





可惜的是，类似的保护品牌的行为在iPod touch身上荡然无存。苹果直接在官网上架了新款iPod touch，并发布了相关微信公众号文章，与今年3月份时几款新硬件的态度别无二致。同时受制于产品的配置，人们也很难勾起从前的那份情怀，“清库存”的批评声音自然会此起彼伏的出现。

结语

苹果这几年身上的压力远超以往，智能手机市场整体的疲软导致iPhone的销量成为了苹果业绩下滑的最大原因。两年之前，苹果还可以成为万亿市值公司最有力的竞争者，并一度获得了这一称号，但业绩的不理想让苹果想尽办法来提振整体业务线的销量。

品牌战略自然是一步好棋，但像新款iPod touch这样的“清库存”行为，显然让大多数苹果爱好者感到失望。苹果为这次iPod touch的归来选择的广告语是：“新iPod touch上场，这下好玩了。”起码，开盘就下跌的苹果股价这下很好玩。

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