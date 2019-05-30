三星将推出无线版手机扩展坞：DeX Live

中关村在线消息：据外媒报道，近日有消息称三星在欧洲地区申请了名为“DeX Live”的商标，这应该是此前DeX扩展坞的升级版。而且在申请文件中提及了“无线网络”，这款新型的扩展坞或许可以实现无线连接。



三星注册DeX Live商标

据了解，第一代DeX扩展坞是随着三星Galaxy S8一起发布的，通过DeX可以使Galaxy S8连接到电源、网口、显示器和无线鼠标、键盘等外设，可以为使用者提供一个类似桌面级PC的使用体验。而在Galaxy S9发布会时，三星又推出了DeX的升级版——DeX Pad。相比旧款，它能使手机在扩展大屏幕时化身为触控板，可以实现键鼠的操作。



三星DeX扩展坞效果

但是三星在今年的Galaxy S10发布会时并没有再次推出新一代的DeX。此次DeX Live的突然出现，或许说明了三星内部一直在开发新版的DeX扩展坞，如果新一代的扩展坞真的能支持与手机的无线连接，就能极大地提升三星手机在办公领域的用户体验。

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