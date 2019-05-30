中关村在线消息：北京时间5月30日，近日一家来自法国的供应商Lebronze Alloys决定对特斯拉发起诉讼，主要是因为这家公司自2016年起向特斯拉提供金属部件，但他们的177万美元应收款项却遭到特斯拉方面的拖欠。



特斯拉遭遇供应商起诉：皆因拖欠177万美元款项

据了解，Lebronze Alloys已经采取了各种办法想要找到特斯拉方面进行追讨，包括召集会议、发送邮件、通过电话会议等形式，不过最终他们的供应款项还是没有追讨成功。这家供应商还提到，特斯拉在4月17日时提议口头终止供货协议。

特斯拉公司的境况在今年受到了许多分析师的质疑，他们的股价在市场中的表现也很难令人满意。近期摩根士丹利分析师Adam Jonas在一份研究报告中表示，如果在最糟糕的情况下，特斯拉的股票将只值10美元。

事实上，特斯拉经营上的疲软已经体现在他们的财报之中了。特斯拉表示，上一季度他们的亏损额达到7.02亿美元，很大程度上是受到销售不佳影响。分析师们表示，特斯拉目前的市场需求状况已经无法支撑该公司目前的经营规模。

除了摩根士丹利之外，还有很多投资机构都对特斯拉的前景投上了怀疑的一票。奥本海默基金公司首席技术分析师Ari Wald称，尽管特斯拉股价在今年内遭遇了市场抛售，但情况或许还会变得更糟。在他看来，短期内特斯拉股价很有可能跌至180美元。

（本文图片来自互联网）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉遭遇供应商起诉：皆因拖欠177万美元款项http://news.zol.com.cn/718/7181991.html